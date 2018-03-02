一過30歲就易胖難瘦？日美魔女50歲這樣不挨餓瘦26公斤

文／早安健康編輯部

飲食內容、生活習慣明明和以前一樣，為什麼一過 30 歲，體重就開始增加？還老是減肥永遠失敗、變成易胖體質？這是因為你的基礎代謝率下降了！

我們吃進去的食物都會化為熱量，而理論上，只要吃進去的熱量少於消耗的熱量，體重就會減輕。在每天消耗掉的熱量裡，基礎代謝率（用於維持生理機能、躺著不動也會消耗的熱量）佔 70％，身體活動佔 20%，食物的熱效應約佔 10%。

基礎代謝率會在 18 ∼ 25 歲時達到高峰期，之後每 10 年約下降 5 ∼10％，當我們 50 歲時基礎代謝率將降低 15 ∼ 30％。

也就是說，即使吃得一樣，因為身體基礎代謝率降低、身體消耗的熱量變少，使過多的熱量累積在體內形成脂肪，「中年發福」、「易胖體質」也就出現了。

破解方法：基礎代謝率下降並非不能改變，肌肉消耗熱量佔基礎代謝的 39%，增加肌肉量以及持續運動，相對就能維持住新陳代謝率。

台灣：林慧君 LINDA

擺脫肥胖、憂鬱的健身名師

40 歲就註定身材變鬆垮？真實年齡 46 歲，體態年齡 24 歲的美魔女林慧君 LINDA 證明，透過運動就能擺脫肥胖及負能量，封存 20 + 年青春！林慧君原本從事投信業，曾是一天要服下 20 多顆藥的憂鬱症患者，但在接觸運動後，不僅找回健康的身心，更創造人生新高峰，成為熱門健身教練。

被網友稱為「馬甲線製造機」的林慧君在著作中指出，減肥時千萬別陷入體重迷思，體脂肪才是該注意的重點，因為脂肪體積大、重量輕，過多的脂肪會讓身材顯得膨脹鬆軟。

日本：柳澤英子

吃美食減 26 公斤不復胖的料理研究家

從小到大都是胖嘟嘟的福態體型的柳澤英子，50 歲後透過改變飲食習慣，以不挨餓、享受美食的方式瘦了 26 公斤。

她在著作中表示，瘦身密碼就是「血糖值」、「酵素」、「膳食纖維」，飲食以蛋白質為主，加上足夠的纖維、適量的醣類、油脂，就能瘦得健康。

她也分享了瘦身常備菜及其瘦身飲食法的 5 大定律：不用一碗麵或飯來解決一餐；不吃馬鈴薯、番薯、南瓜、玉米等醣類含量高食材；先吃富含酵素的生菜；好好攝取肉類、魚類；不吃甜的食物。

來源：《早安健康》 2018 年 3 月

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