聯準會主席鮑威爾：市場波動不會阻擋升息步伐

摘要：聯準會主席鮑威爾在半年度貨幣政策書面證詞中表示，預計將進一步漸進式升息，美國經濟展望維持強勁。市場波動將不會阻止更多升息。

北京時間周二晚間，在聯準會主席鮑威爾首次向美國眾議院金融服務委員會發表半年度貨幣政策書面證詞之前，聯準會先行公布了這份證詞的內容。

談經濟增長

鮑威爾在證詞中表示，美國經濟在 2017 下半年以穩定的速度增長到今年。經濟此前面臨的部分阻力已經成為動力，財政政策變得更具刺激性。聯準會認為，近期金融環境收緊不會嚴重壓制經濟前景、就業和通膨。

他強調，「自己和葉倫致力於提供連續的貨幣政策」：

在 2017 年大幅上漲之後，美國金融市場環境已經部分地扭轉了市場的漲勢。在這一點上，我們不認為事態發展嚴重影響了美國經濟活動以及勞工市場和通膨的前景。事實上，經濟前景依然強勁。

市場波動將不會阻止更多升息。儘管有所波動，但金融環境仍然寬鬆。

鮑威爾明確表達了進一步升息的立場：

預計將進一步漸進式升息，美國經濟展望維持強勁。進一步逐步升息將最有利實現聯準會的通膨和就業目標。



至於市場高度關注的通膨問題，鮑威爾表示：

美國通膨將升至 2%。FOMC 認為風險基本均衡，正密切關注通膨；必須努力求得平衡，以在提升通膨的同時避免經濟過熱。去年通膨未達標的部分原因是受到暫時性因素的影響，而這些因素預計不會重現。



談及正加快增長的美國薪資，鮑威爾稱，薪資應當以更快速度增長。強勁的就業市場會繼續支持家庭收入和消費者開支的增長，我們的貿易夥伴穩固的經濟增長應會使美國出口進一步獲益。

至於財政政策，鮑威爾表示，財政政策更具刺激性，海外需求變得更強勁。

聯邦基金利率期貨表明，交易員預計，聯準會在 3 月 20-21 日會議上宣布進一步升息的機率高達 97%，預計聯準會 2018 年有 57% 的可能性升息三次。



鮑威爾國會證詞公布後，國際金價短線走低，隨後快速反彈，收復 1330 美元 / 盎司關口；美元指數小幅下跌，回落至 90 關口下方。

『新聞來源／華爾街見聞』