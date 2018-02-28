鷹派鮑威爾震懾市場 股市拋售潮蔓延到亞洲

摘要：新任聯準會主席鮑威爾周二表態鷹派，再度推升市場對聯準會的升息預期。周三，日經 225 指數開盤跌 0.43%，韓國首爾綜指低開 0.37%，澳洲 S&P ASX 200 指數跌 0.44%。

聯準會升息預期對股市的拋售影響蔓延到亞洲，2 月 28 日周三，日經平均指數開盤跌 0.43%。

澳洲 S&P ASX 200 指數目前跌幅擴大到 0.44%，韓國首爾綜指開盤下跌 0.37%。香港恆生指數期貨隔夜下跌 1.32%。

新任聯準會主席鮑威爾周二在國會聽證會上陳述證詞。鮑威爾提到，經濟增長和勞動力市場持續強勁，通膨正在上升至目標水平，他預計將逐步升息來防患經濟過熱，並稱市場波動不會阻止升息步伐。

相對鷹派的表態，令美國股債市場均遭到拋售。隔夜道指大跌超 300 點，標普 500 指數收跌 1.27%，那斯達克綜合指數跌 1.23%。

隔夜 10 年期美債殖利率跳升，一度漲破 2.95%，現回落至 2.90% 水平。

鮑威爾周二稱，未來數據意味著「美國經濟走強」，幾乎不存在衰退風險；未來兩年的前景良好。他還提及，近期數據提高他對美國通膨逼近 2% 目標的信心。投資者從鷹派的發言中探出年內四次升息的可能，鮑威爾亦有提到，不希望預判 FOMC。

隔夜美元大漲，目前穩定在 90.4 附近，相較周一收盤水平漲近 0.6。

美國三大股指期貨在周三亞市早盤出現上漲，漲幅約在 0.2%。

『新聞來源／華爾街見聞』