【異動股】彩票概念股繼續走強 金亞科技(300028-CN)漲停

午後，彩票概念股繼續走強，截至發稿，金亞科技(300028-CN)漲停報4.63元，鴻博股份(002229-CN)漲超7.46%報11.52元，中體産業(600158-CN)漲5.01%報12.36元，綜藝股份(600770-CN)、證通電子(002197-CN)、新大陸(000997-CN)漲近4%，萊茵體育(000558-CN)、*ST智慧(601519-CN)、天音控股(000829-CN)、姚記撲克(002605-CN)等紛紛上漲逾2%。

消息面上，財政部今日公布彩票銷售數據顯示，1月份，全國共銷售彩票383.29億元，比上年同期(簡稱“同比”)增加91.68億元，增長31.4%。其中，福利彩票機構銷售193.35億元，同比增加31.23億元，增長19.3%。體育彩票機構銷售189.94億元，同比增加60.45億元，增長46.7%。1月份彩票銷量同比增長較快的主要原因是，2017年1月受春節休市因素影響，銷量相對較少。

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