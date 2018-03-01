【異動股】小米概念股集體爆發 普路通(002769-CN)等3股漲停

今日，小米産業鏈概念股集體爆發，截止午後發稿，普路通(002769-CN)漲停報16.92元，共達電聲(002655-CN)直線封漲停報9.83元，卓翼科技(002369-CN)漲停報8.59元，開潤股份(300577-CN)走強漲7.63%報66.9元。

消息上，3月1日消息，據投資界報道，多位接近小米的人士爆料，一直以來備受關注的小米IPO，最終可能會敲定A+H股雙行。

此前關于小米上市的猜想，大多集中在將于2018第三季度末登陸港交所，成為香港首批同股不同權的上市公司之一。而現在，不隻是香港，内地市場也將迎接這個科技巨頭，這無疑會使A股和港股市場同時振奮起來。

小米IPO引發了全球資本市場的關注，在國内，背後的VC/PE也是期盼已久。自2010年到2014年，小米一共完成了6輪融資，投資方衆多，包括晨興創投、啓明創投、IDG資本、淡馬錫、DST、GIC、厚樸投資和雲鋒基金等數十家VC/PE機構。 不過，目前尚不知是整個小米集團還是其部分業務上市。而據公開信息，小米2017年Q3利潤為4億美元，此外，小米生態鏈2017年銷售額突破200億元人民币。

此外，昨日(2月28日)多家媒體爆料，證監會開通IPO快速通道，包括生物科技、雲計算在内的4個行業中，如果有“獨角獸”的企業客戶，立即向發行部報告，符合相關規定者可以實行即報即審，不用排隊，VIE架構也不會成為即報即審的障礙。

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