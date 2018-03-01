最新宏觀經濟觀測術：生育率

預測經濟循環位置的「非主流」指標，討論範圍較為廣泛，自 1926 年代開始，經濟學家喬治泰勒 George Taylor 便發明了「裙長指標」，認為女性流行的裙子長度代表著經濟循環的牛市與熊市，從牛市的短裙一直短到 1929 年華爾街大跌的長裙。過了幾十年後，前聯準會 Fed 主席格林斯潘 Alan Greenspan 則使用了男性內褲做指標的衡量，提道在經濟下滑的時期，男性購買內褲的量也雖之下滑。

於 2001 年當時雅詩蘭黛執行長 Leonard Lauder 也提出了相對的「口紅指標」，認為口紅的銷量為經濟成長的反向指標。除了 2008 年提出的「領帶指標」外，還有準確率大約 80% 預測年度股市為牛市或熊市的美式足球「超級盃指標」(其指數預測今年美股為牛市)。

然而，近期美國國際經濟研究局 (NBER) 推出了新經濟指標理論，由「生育率」主導。

NBER 週一 (26 日) 公佈的文獻顯示，在經濟循環踏入熊市的前 6 個月，生育率將開始下滑，也就表示生育率為經濟的先進 (領先) 指標。之前財經時報《FT》也有相關數據連接生育率與經濟，但 NBER 的研究是首次顯示生育率的下滑是經濟的領先指標。

生育率與經濟關聯圖 / 圖：ZeroHedge

此研究的數據來源，是分析了美國國家健康數據庫的 1.09 億出生嬰兒數，從 1989 年至 2016 年間，做經濟循環與生育率的關聯。其中，生育率是由受孕所延伸，而排除了流產及墮胎等因素，顯示正常受孕與經濟的健康度應有關聯。美國聖母大學 University of Notre Dame 經濟學教授 Daniel Hungerman 提道，2007 年的金融危機之前，就可以看出生育率大幅度下滑。

另外一位聖母大學教授 Kasey Buckles 提道，數據也反映了夫妻對生育與經濟的樂觀度有所關聯。《NPR》報導指出，雖然 2008 年金融危機才正式形成，但劣質房貸已從 2007 年年中就開始發酵，而當時的生育率就有所下滑，距離雷曼兄弟的倒閉還有一年多之久。

生育率為經濟的先進指標 / 圖：Zerohedge

然而，此指數也是有猜測之疑，因還是有生育率下降但經濟未下滑的案例存在。Buckles 教授提道，無法預測生育率的下滑幅度及長度要多大才可預測熊市的到來。而目前指標顯示，美國經濟已離熊市不遠了。