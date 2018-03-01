Lake Resources NL 2018年3月2日週五的投資者電話會議

致力於阿根廷的鋰礦勘探公司 Lake Resources NL (ASX:LKE) （澳大利亞證交所交易代碼：LKE）（簡稱 "Lake" 或 "LKE"）欣然公告公司將於 2018 年 3 月 2 日 10 點 30 分（澳大利亞東部夏令時）舉行投資者電話會議，與董事總經理 Steve Promnitz 一起討論關於最近與阿根廷 Jujuy 省的里程碑協議的進展，該協議確認了 Lake 的 45000 公頃的採礦租約的所有權，覆蓋了 Lake 在阿根廷的 Olaroz - Cauchari 鹵水鋰項目和 Paso 鹵水鋰項目，位於世界級鋰產區，毗連阿根廷 Jujuy 省的滷水鋰生產和開發項目。



這對 Lake Resources 來說是一個重大的進展，因為這是世界上主要鹵水鋰盆地中最大的土地所有權之一，且確定了 Lake 與其他同行相比的重大規模。



電話會議詳情：



日期：2018 年 3 月 2 日（星期五）



時間：上午 10 點 30 分（澳大利亞東部夏令時），上午 7 點 30 分（珀斯 Perth 時間）（紐約時間星期四下午 6 點 30 分，溫哥華時間下午 3 點 30 分，倫敦時間晚上 11 點 30 分）



演講者：Lake Resources NL 董事總經理 Steve Promnitz



請於電話會議開始前通過以下鏈接進行註冊：

http://www.abnnewswire.net/lnk/2E521954



歡迎投資者在電話會議前發送問題至：steve@lakeresources.com.au



將在演示報告後進行簡短的問答，特別邀請的幾位基金經理、股票經紀人和高淨值投資者將參與問答。



瀏覽公告全文，請訪問：

http://abnnewswire.net/lnk/KMKH0519

Steve Promnitz 董事總經理 Lake Resources NL 電話: +61-2-9188-7864 電郵: steve@lakeresources.com.au