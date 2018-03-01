專家：製造業PMI跌幅超往年 需警惕需求邊際性減弱和經濟下行壓力

中國國家統計局昨 (28) 日發佈數據顯示，2 月中國製造業採購經理指數 (PMI) 為 50.3，比上月下降 1 個百分點，為 19 個月低點。

專家表示，春節效應擾動是製造業 PMI 回落的主要原因，剔除短期因素影響，經濟平穩增長態勢沒有改變，預計節後企業生產經營活動逐漸恢復正常，經濟運行將回歸平穩向好態勢。但也有專家警告，今年前 2 月製造業下滑幅度明顯超過往年，以及非製造業 PMI 較去年同期放緩，需警惕需求邊際性減弱和經濟下行壓力。

從 13 個分項指數看，原材料庫存指數、生產經營活動預期指數有所上升；其餘 11 個指數均有所下降。其中，生產、新訂單、採購量、原材料購進價格、出廠價格指數降幅超過 1 個百分點。其中，主要原材料購進價格指數為 53.4，比上月回落 6.3 個百分點；出廠價格指數為 49.2，比上月下降 2.6 個百分點，是 2017 年 7 月以來首次降至臨界點以下。前兩個月製造業 PMI 持續回落，但目前指數仍連續 19 個月維持在 50 以上水平，表明製造業仍在擴張。

香港《文匯報》引述國務院發展研究中心宏觀部研究員張立群分析稱，2 月 PMI 指數中的生產指數和採購量指數降幅超過 2 個百分點，比較明顯反映了春節因素的影響。由於春節期間製造業企業普遍停產，員工返鄉，製造業整體進入淡季，歷年春節當月製造業 PMI 生產、訂單及從業人員分項大多出現下降。而受復工預期鼓舞，生產經營活動預期大多出現回升。

張立群指出，訂單類指數降幅保持在 2 個百分點以內，生產活動預期指數有所提高，則表明市場需求總體平穩，企業市場預期比較穩定。剔除短期因素影響，經濟平穩增長態勢沒有改變。

中國物流信息中心副總經濟師陳中濤表示，總體看市場需求較好，大企業生產經營活動保持相對穩定，原材料價格漲勢減緩，企業新年普遍較為看好並預期上升，預計節後企業生產經營活動將逐漸恢復正常，經濟運行回歸平穩向好基本態勢。

不過，興業證券首席宏觀分析師王涵則強調，2 月製造業 PMI 回落幅度明顯超過歷年春節當月的季節性，說明剔除春節擾動後，需求可能出現邊際性減弱。服務業及建築業商務活動的回落也側面證明需求可能減弱。同時，美國 1 月耐用品訂單環比及德國 2 月 IFO 商業現況指數均顯著低於預期，可能意味着外需將進一步下滑。

王涵還指出，大小企業分化也在加劇。數據顯示，大企業 PMI 回落 0.4 個百分點至 52.2%，仍然高於榮枯線；中、小企業則分別回落 1.1 和 3.7 個百分點至 49.8 和 49，低於榮枯線。