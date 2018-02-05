費城老鷹隊拿下超級盃！今年美股可望看漲？

2018 年美式足球超級盃剛畫下句點，冠軍是費城老鷹隊，成功的擊敗了較看好的新英格蘭愛國者隊。根據「超級盃指數」顯示，若拿冠軍所屬的聯盟，來預測全年美股走勢，準確率竟高達 80%。

何為「超級盃指數」？ 超級盃指數 Super Bowl Indicator 顯示，如 NFC (國家足球聯盟) 球隊獲勝，股市全年則平均上漲，如 AFC (美國足球聯盟) 球隊獲勝，則股價下滑。

本屆 NFL 冠軍為費城老鷹隊，該隊屬於 NFC 聯盟之球隊，新英格蘭愛國者隊則為 AFC 聯盟之球隊。

超級盃指數 / 圖：維基百科

同時，《LPL》分析公司數據顯示，除了個別超級盃結果與大盤相比，NFC 球隊獲勝的平均大盤漲幅也比 AFC 球隊 (如指數預測失誤時) 的漲幅高。NFC 球隊獲勝時，S&P 500 年度走高的比率為 82%，而 AFC 的年度走高比率只有 63%。

超級盃與大盤的關聯 / 圖：LPL

在得分方面，《財星》報導研究前 51 次超級盃的數據發現，如兩隊總合的得分合計超過 46 分，大盤漲幅為 16.6%，如小於 46 分，大盤平均漲幅為 6.3%。今年費城老鷹隊得分 41 分，新英格蘭愛國者隊得分 33 分。總計 74 分，大於 46 分。

除了超級盃的迷信外，還有「一月」指數，強調每年 1 月份的大盤將主宰著整年的運勢。從 1950 年至 2000 年，一月指數的準確率達 92%。

據《紐約時報》Floyd Norris 提道，如任何投資人因超級盃的結果來賭大盤，應該僱佣一位基金經理人幫忙理財、上精神科掛號、或以上兩個建議都採納。

祝所有投資人今年有個好年。