聯準會「三號人物」：今年四次升息算循序漸進 貿易保護主義是「死路一條」

摘要：聯準會「三號人物」杜德利稱，「應對全球化成本的方式有很多，但保護主義是死路一條。貿易限制治標不治本」。同日川普宣布將分別對進口鋼鐵和鋁產品徵稅。杜德利還說，今年四次升息會「循序漸進」。

除了重申漸進式升息，聯準會「三號人物」杜德利還公開和川普唱起反調，捍衛自由貿易立場。

當地時間 3 月 1 日本周四，紐約聯儲主席杜德利在巴西央行發表演講時明確表示了擁護自由貿易的立場。他事先準備的講稿中這樣說：

「應對全球化成本的方式有很多，但保護主義是死路一條。貿易限制治標不治本，它產生了其他方面的成本和扭曲。」

「全球化的爭論不是什麼新鮮事，但是我相信，我們處於特別重要的關頭。假如對自由貿易和一體化全球經濟的支持出現大倒退，後果可能是全球經濟增長放緩、生活水平下降。」

「不能保證自由化的貿易機制就會帶來增益，但但如果試圖代之以經濟孤立主義的政策，藉此提高生活水平，那是會失敗的。自上世紀中葉以來所有高增長的成立例子之中，貿易幾乎全都發揮了關鍵作用。」

杜德利認為，「各國需要更善於競爭，而不是減少競爭。」要保住競爭力下降行業的就業，貿易壁壘是一種代價高昂的方式。

他說，保護主義政策增加了商品和服務的生產成本，傷害了本國出口商，而且保護主義政策「往往適得其反，傷害工人、降低增長。」

杜德利這番講話正逢川普宣布將公布對進口鋼鐵和鋁產品徵收保護性關稅。

川普本周四稱，將對進口鋼鐵和鋁產品徵收關稅，下周將準備好可能的關稅細節，將對進口鋼鐵和鋁分別徵稅 25% 和 10%。他表示，鋼鐵和鋁公司一直遭受不公平的對待，將重新打造美國鋼鐵和鋁產業。

川普稍早在 Twitter 發帖稱：美國的鋼鐵業和鋁業過去十年來一直因不對等貿易與惡劣政策陷於大幅衰退的狀態。我們必須讓美國、美國的企業以及美國的工人不再受這些因素的影響。我們要求自由、公平和理智的貿易。

今年四次升息會「循序漸進」

杜德利定於今年夏季卸任，本周一講話中，他並未直接評論美國貨幣政策前景，但他提到今年四次升息的可能。

他說：「如果要升息四次，每次加 25 基點，我相信仍然是循序漸進的。」他指出，這將是十年前聯準會收緊政策時一半的激進幅度。

去年 12 月聯準會公布的最新利率預期點陣圖顯示，當時大多數聯準會官員預計今年總共會升息三次。



而本周二新任聯準會主席鮑威爾在眾議院作證時稱，「預計將進一步逐步升息」，美國經濟展望維持強勁，市場波動不會阻止升息步伐。市場對升息四次的預期增強，10 年期美債殖利率重回 2.90%。

杜德利本周四說，財政政策變得「相當有刺激性」，這正打消人們對美國經濟的擔憂。

『新聞來源／華爾街見聞』