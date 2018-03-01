彈盡糧絕？美前財長警告：下次經濟衰退恐比2008年那次更長

美國前財政部部長桑默斯 (Larry Summers) 週三 (28 日) 向美國經濟發出警告，根據他的評估，美國下一次經濟衰退持續時間可能長於上一次的 18 個月。

桑默斯當天在阿布達比的一次會議上表示，美國經濟進入擴張的第 9 個年頭，即便對本輪美國聯準會 (Fed) 緊縮週期從鷹派角度來看，利率要能達到足以再下調 500 個基點的水準，仍然需要一定的時間。美國經濟衰退期間，一般累積降息幅度會達到 500 個基點。

他進一步表示：「未來幾年經濟可能陷入衰退，而我們在某種意義上已經使用了貨幣和財政政策彈藥，這就說明，下一次經濟衰退可能會持續更久。」

2008 年的金融危機曾導致經濟衰退，同時有 880 萬人失業。美國家庭資產下降了 19 兆美元，無家可歸者驟增。

FX168 財經網報導，許多經濟學家都認為 2008 年的金融危機是大蕭條以來最嚴重的經濟下行。然而，比爾蓋茲近日也提出警告，「美國最終還會經歷類似的金融危機」。

今年 2 月 5 日宣誓就職 Fed 主席的鮑威爾 (Jerome Powell) 週二 (2 月 27 日) 在國會作證時表示，隨著美國經濟在前幾年面臨的一些不利因素變成順風因素，Fed 可以繼續逐步提高利率，並且最近一輪的金融波動不會拖累美國經濟。

經濟學家們認為，鮑威爾發出的信號很明確，目前經濟前景正在改善，而它正是利用這次證詞陳述來引導決策者們重新評估 12 月做出的升息 3 次的預測。聯邦基金利率期貨顯示，Fed 3 月會議升息的概率接近 100%，第 2 季和第 3 季升息的概率分別上升至 70% 和 80%，第 4 季升息的概率上升至 50% 左右。

談及 Fed 新主席鮑威爾所面臨的挑戰時，桑默斯指出，鮑威爾面臨的經濟形勢是「要在刺激經濟、實現就業和增速最大化的願望，與確保通膨回升至 2% 之間求取艱難的平衡；與此同時，作為 Fed 主席，他也不得不擔心復甦的金融根基，因此我認為他需要取得這樣的平衡」。