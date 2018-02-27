「新新台幣」設計結果出爐 首獎令網友驚嘆美呆了

立委高志鵬日前提出 新台幣 改版主張，於去（ 2017 ）年開始徵件，經過初選及網友票選後，今（ 27 ）日投票結果出爐， Yujun Lin 所設計的《福爾摩沙 - 美麗之島》得到 13248 票，勇奪 新台幣 大賞專業組的首獎，可獲得獎金 10 萬元。網友也對首獎相當肯定，直呼美呆了。

由 Yujun Lin 所設計的《福爾摩沙 - 美麗之島》，設計概念是以台北 101 為新世代的存在，鈔票上更印有台灣黑熊、梅花鹿等台灣特有的物種，充分體現台灣意象。

至於汪怡君所設計的《台灣 - 美麗生命的凝聚力》以 10358 票奪下貳獎，可獲得 8 萬元獎金。

高志鵬則在臉書發文表示，這次「『新』新台幣設計運動」期望達成兩個目的，第一個是希望能夠透過這樣的活動激發台灣人的創意與設計，透過設計和美感注入產品或服務來提升附加價值，第二是希望促進國家正常化，讓台灣成為正常國家，逐步完成轉型正義，設計新台幣，也是設計新台灣的一個表現。



▲汪怡君所設計的《台灣 - 美麗生命的凝聚力》奪下貳獎。（圖／翻攝自官網）



▲陳文憲所設計的《美麗台灣》奪下參獎。（圖／翻攝自官網）



▲陳潔儀勇奪網路人氣獎創意組的首獎。（圖／翻攝自官網）



▲杜恆毅勇奪網路人氣獎創意組的貳獎。（圖／翻攝自官網）

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