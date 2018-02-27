名家論壇》徐佳馨／那些衛生紙告訴我們的事

這陣子全台最熱門的關鍵字，莫過於衛生紙。

不過短短幾天，衛生紙漲價風造成民眾瘋狂搶購，新聞與社群媒體上到處流傳著各式各樣匪夷所思的衛生紙照片，做為家庭必需品，衛生紙並非不會壞，在台灣潮濕的氣候下，難保囤了不發霉；可是，民眾依舊前仆後繼，同樣的例子不只衛生紙，汽油、米酒等曾經喊漲的生活必需品，不也曾掀起一波又一波的排隊搶購熱潮。

這些事情累積下來，讓人不禁想問，台灣民眾到底拚的是衛生紙、安全感還是輸人不輸陣的好勝心？

對於做行銷的老友們，衛生紙這類民生必需品也曾寫下了幾個台灣行銷史上的經典，其中最為人津津樂道的，就是去年某大電信商的「衛生紙促銷案」，短短 2 個月以超過 10 萬袋衛生紙，逼出 7 萬名 2G 用戶升級，超低成本迸出高轉換率，寫下台灣電信行銷史的傳奇，小兵立大功，豈是衛生紙那麼簡單而已。

就在「衛生紙之亂」燒得火紅之際，同場加映的，還有行政院長賴清德昨日親自召開記者會，宣布符合一定條件老屋就需要強制健檢的政策。

根據行政院方案，高樓快篩補助作業從 12 樓以上擴大為 9 樓以上，適用棟數達 1.2 萬棟；為了強化耐震結構，內政部將全台建物區分為以單一產權為主的私有公用建築、9 樓以上高樓層建築、5 樓以下住宅三大類，分別以建築法、結構安全快篩、危老條例等政策，多管齊下處理，從宣示強度來看，似乎一切箭在弦上，不得不發。

不過，如果讀者還有印象，兩年前台南大地震後，似乎也是如此光景，當時政府曾推出「安家固園」專案，以提供檢驗補助的方式，鼓勵民眾對老舊建築進行健康檢查，最後，除了公有建築物幾乎達 100%，私有建物執行率極低，該方案已在去年底默默地結束受理。

說穿了，即使政府祭出種種優惠，一再告知民眾「安全才是王道」，大家仍願意和運氣相搏；不就是心頭擔憂，在房子倒掉之前，萬一檢測發現自己畢生積蓄被判斷為耐震度不足的建物，影響的房價找誰來賠？另一個不好說是，就算檢測後要補強或重建，就算政府會協助，當民眾仍需另外支出一大筆預算，錢從哪裡來？跟銀行借款等於舊債已清，又背新債，對於很多沒有收入的退休族，或是收入勉強溫飽的民眾來說，怎麼做，進退都是兩難。

這也難怪大家願意以命相搏。

確實，目前全台屋齡 30 年以上的房子，超過 400 萬戶，未來若沒有進行都更或重建，十年內 30 年以上老屋將增加到 600 萬戶，20 年後更將暴增到 800 萬戶。只是，如果一而再再而三的獎勵能有效，那應該重建或都更早就如燎原野火，也不用政府隔段時間就要鳴笛放炮；另一個層次是，這些年都更重建的支票越開越大張，有需求又有能力的，想到未來可能還會遇到更好的方案，眼下談不成，一起等等看，倒也不失為是安心過日的好方法。

想想要是知道衛生紙說漲價之後就不漲了，或是店家日後準備更大的便宜可撿，這些婆媽爺叔們又怎麼會想要全家出動，擠破頭去成串成箱的搬回家呢？

出奇制勝，貼近的從來就不會只在需求之上，更多的都在人性之間。

●作者：徐佳馨／住商不動產企研室主任。

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