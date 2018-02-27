景氣復甦 2017年製造業產值轉正 終止連2年負成長

大環境逐漸好轉，經濟部統計處今（27）日公布 2017 年 Q4 製造業產值 3 兆 3,974 億元，連續第 5 季正成長，全年製造業產值 13 兆 337 億元，年增 5.85%，結束連續 2 年的負成長，展望 2018 年第 1 季，隨著經濟穩步復甦，製造業產值年增率可望持續呈正成長。

2017 年第 4 季製造業產值 3 兆 3,974 億元，較上年同季增加 4.06%，是連續第 5 季正成長，主因受惠於化學材料業及基本金屬業受惠國際原料價格上揚，加上市場買氣熱絡，分別年增 11.34%、11.65%。

電子零組件業部分也成長 1.72%，其中，消費性電子產品推陳出新，加上智慧應用擴展，推升積體電路業產值達 3,841 億元，創下歷年單季新高，年增 9.13%，但是液晶面板受到價格下跌影響，產值年減 5.63%，因此抵銷部分增幅。

至於機械設備業方面，統計處表示，因全球景氣穩定擴張，智慧自動化設備需求強勁，年增 10.78%，電腦電子產品及光學製品業則是因為國際競爭，加上行動裝置產值下滑，年減 2.97%，汽車及其零件業也受到進口車促銷搶市影響，年減 1.39%。

回顧 2017 年一整年，全年製造業產值 13 兆 337 億元，年增 5.85%，結束連續 2 年的負成長，電子零組件業 3 兆 6,731 億元是歷年次高，年增 3.54%，化學材料業、基本金屬業也分別增 11.97% 及 18.43%，是 7 年來最大增幅。

展望 2018 年第 1 季，統計處指出，因農曆春節工作天數減少及產業淡季效應，預估製造業產值將較前一季下滑，不過，全球經濟穩步復甦，高效能運算、車用電子、物聯網等新興智慧科技應用擴增，加上化學材料及基本金屬業持續看好，可望帶動製造業產值年增率持續呈正成長。

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