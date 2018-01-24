經濟部：廠商豈會為4年防衛性關稅外移?

美國將針對太陽能電池及模組的進口，採取 4 年防衛性關稅，第 1 年就是 30％，後來逐年調降，但進口電池仍有每年 2.5GW 的免稅額度。經濟部貿易局回應表示，沒有聽說廠商因此就要外移、遷廠的，因為不可能為了 4 年的防衛性關稅就到美國設廠。工業局也認為廠商不用擔心，因為國內有綠能政策，可以支持太陽能電池及模組的外銷轉內需。（記者陳儷方報導）

美國貿易代表署公布「太陽能晶矽電池及模組」全球防衛措施，就等美國總統川普核定，這項救濟措施內容將對進口到美國的太陽能電池及模組，採取 4 年防衛性關稅，稅率逐年為 30％、25％、20％，以及 15％，但進口電池每年還是有 2.5GW 的免稅額度。

對於美國針對太陽能電池及模組進口可能採取的措施，經濟部貿易局長楊珍妮說，這是針對全球各國祭出的防衛措施，並非針對台灣，只是台灣出口很多太陽能電池及模組到美國，目前尚不清楚免稅額度的配額，如何分配，所以無法進一步評估對國內太陽能廠商的影響，「你用了這樣的防衛措施，因為防衛性關稅的效果是限制了進口，所以我們才會說，對全球這個產業的供應鏈是不是會造成一些影響。」

這項防衛措施可能排除適用已跟美國簽署 FTA 的國家，所以產地在新加坡或加拿大的廠商，可能不會受到影響，但貿易局也認為，國內廠商不可能因此就外移，因為要考慮的因素太多，而且防衛措施只有 4 年，「有那麼快嗎？馬上到新加坡加拿大去設廠，難到不需要考量當地的產業發展、勞動成本、土地資源各方面都不需要考量嗎？」

工業局也不擔心業者產品的出路，工業局認為，我國綠能政策 2025 年要有 20GW 的太陽能電量，至少可以外銷轉內需。

相對於南韓及中國的反應，台灣真的溫和許多，目前貿易局並沒有要到 WTO 提告的打算。

中廣記者陳儷方台北報導。