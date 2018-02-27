特斯拉在華致死案進展：公司承認案發時車輛處於自動駕駛狀態

2 月 27 日，中國首起特斯拉自動駕駛致死案有了新進展，央視網消息稱，在大量的證據面前，特斯拉公司已承認在案發時車輛處於自動駕駛狀態。

目前，美股特斯拉盤後股價尚無明顯波動。

此次事故發生在 2016 年 1 月 20 日，京港澳高速河北邯鄲段發生一起追尾事故，一輛特斯拉轎車撞上了前方的道路清掃車，特斯拉轎車當場損壞，轎車上 23 歲的男性駕駛員不幸身亡。

特斯拉行車記錄器中的影音顯示，事故發生時，特斯拉處於「定速」的狀態，未能識別躲閃。交警也認定，追尾事故中特斯拉一方負主要責任，事故發生時涉事特斯拉沒有剎車和減速的跡象，也沒有採取任何躲避措施。

特斯拉車主家屬由此認為，是特斯拉的自動駕駛故障導致了事故發生。2016 年 9 月，特斯拉駕駛員父親將特斯拉中國銷售公司告上法庭，並索賠 1 萬元，北京海淀區人民法院受理了該案件。

特斯拉自動駕駛功能事故頻發

特斯拉汽車的自動駕駛功能上線於 2015 年，該功能推出幾年來已導致多起交通事故。

2016 年 5 月，一輛處於自動駕駛模式下的特斯拉 Model S 轎車在美國佛羅里達州的公路上與一輛卡車相撞，40 歲的司機 Joshua Brown 當場死亡。此次事故引發了全球高度關注，2017 年 9 月，美國國家運輸安全委員會（NTSB）認定特斯拉汽車「操作上的缺陷」是造成該起事故的主要原因，NTSB 指出，特斯拉自動駕駛系統預防措施不足。

2016 年 8 月，一輛在自動駕駛模式下的特斯拉 Model S 在北京與另外一輛車發生了刮蹭，所幸並無人員傷亡。車主指出，特斯拉銷售人員對於「自動駕駛」功能的過度描述，誇大了實際功能。

2018 年 1 月，在美國洛杉磯高速公路上，一輛特斯拉 Model S 撞上了停在路邊的消防車。司機告訴消防部門，當時他的特斯拉汽車處於 Autopilot 模式。這次事故再次表明了特斯拉自動駕駛系統存在缺陷。

面對事故頻發，特斯拉多次強調，公司的自動駕駛系統不是「無人駕駛」，而是一種高級駕駛輔助技術，在開啟狀態下依然需要駕駛者把控方向盤。

此外，特斯拉還在系統升級中對自動駕駛功能採取了限制措施。2016 年 9 月，特斯拉 CEO 馬斯克（Elon Musk）宣布，公司將升級其汽車自動駕駛系統，將更倚重開發雷達的探測功能，並「強制」駕駛者控制方向盤。這一更新將有助於避免類似此前特斯拉車主致命的事故再次發生。

2017 年 11 月，馬斯克承認，特斯拉的自動駕駛系統仍有不足，需要更強的軟硬體升級。本月初，馬斯克在 Twitter 上表示，特斯拉的自動駕駛功能更新正在進行中，已經進入最終測試階段。

『新聞來源／華爾街見聞』