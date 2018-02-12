花蓮石材產業受災嚴重 經濟部提6方法協助重建

花蓮 0206 地震造成不少傷亡與災情，為了加速協助美崙、光華等 10 多家石材業者走出災情困境，經濟部工業局表示，將會向花東基金爭取經費，針對廠商所提的營所稅減免、災損品及次級產品暫存、清運與去化處理、災損品做為公共工程級配料、石材產業保險方案設計，以及台電契約容量等 6 項方法進行協助，盡速復原重建。

經濟部長沈榮津親自訪視花蓮美崙、光華 2 個工業區 10 多家石材業者，傾聽業者聲音，並參與 0206 花蓮震災救助及重建專案小組 11 日召開的第二次會議，與花蓮在地石材業者座談，經濟部將研提「0206 花蓮震災災後產業復甦行動計畫」（草案），向花東基金爭取經費，除了協助業者儘速復原重建之外，也扶植在地產業振興發展。

工業局針對會議結果提出說明，並協調各部會協助業者復原重建，在災損品及次級產品暫存部分，將由港務公司無償以 3 年為期提供暫置，並請航港局、港務公司及石材公會會後盡速洽談具體執行細節；災損品及次級產品清運的清運費用全額由花東基金支應；災損品及次級產品去化處理已請經濟部於 3 月底前與業者討論細節後，向花東基金提出計畫，協助災損品及次級產品去化處理，也請環保署協調花蓮縣環保局協助亞泥及台泥申請固定汙染源異動，以利後續去化處理工作。

至於災損品做為公共工程級配料部分，會議中也決議請石材公會提供災損品及次級產品量、分類及應用用途等資訊，再由公共工程委員會協調花東地區相關機關使用於公共工程相關級配料；石材產業保險方案設計將由金管會督導研議，協助石材業者與保險業者，共同設計合適保險方案，以分散產品損失風險；此外，台電也規畫免收基本費，以實際用電量計收。

工業局表示，災後產業復甦行動計畫草案主要執行內容包括產業資金融資利息補貼、石材災損品及次級產品清運與去化處理、產業發展扶植輔導，以振興花東地區產業發展，其中，產業發展扶植輔導部分，將提供石材產業技術提升、生產管理改善、導入數位化科技等輔導協助石材產業升級轉型，並推動國內建案優先採用國產石材，以提升石材產業競爭力。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』