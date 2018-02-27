A股創業板暴漲3.6% 200多天最強 這7大利多是幕後功臣

低迷了 2 年多的 A 股創業板，在科技股的引領下再度爆發，昨 (26) 日大漲 3.61%，創出 2017 年 7 月來新高。中國基金報援引市場分析，創業板的大爆發，得力於以下這 7 大利多。

1、註冊制授權延期到 2020 年

全國人大常委會 2 月 23 日決定有關註冊制改革的國務院授權期限延長 2 年至 2020 年 2 月 29 日。大部分機構人士認為註冊制延期對市場的影響是正面的，對 A 股市場是一個利多，有利於 A 股進一步走強，尤其是對中小創、次新股的反彈有利。

前海開源基金執行總經理楊德龍表示，延遲註冊制授權決定期限，體現了管理層對股市呵護的態度，相當於給投資者吃了個定心丸，有利於 A 股市場逐步走強。

市場人士認為，註冊制授權延緩，加上 IPO 嚴審核，市場預期新股供給力度會有所減緩，對次新股和中小市值公司的市場情緒利好。

2、連續 3 周無新股批文，本周無新股發行

疊加春節因素，最近 3 周已經沒有發新股批文，而春節後至今及本周也未看到新股申購的資訊。新股的真空期，也讓投資者對以中小市值代表的創業板的熱情回升。

不僅是最近 3 周新股批文停發，隨著新股「堰塞湖」的逐步消化，今年以來每週新股批文的數量也明顯下降，2017 年新股批文平均每週 8 檔左右，趨勢也是逐漸減少，而今年以來每週新股批文未 3-5 檔之間。

停發情況與 2017 年相比。2017 年春節期間，新股批文也停發了 2 周，今年目前已經停發 3 周。

3、政策大力支持新經濟發展

政策方面，新經濟也越來越受重視。從 360 借殼上市，到富士康 IPO 的快節奏，監管支援新經濟的信號已經非常明顯。

在今年 1 月底的證監會系統的工作會議上，會議提出要求改革發行上市制度，努力增加制度的包容性和適應性，加大對新技術新產業新業態新模式的支援力度。

據瞭解，新春伊始，包括交易所在內的多個監管部門、監管人士紛紛赴京滬深等地調研高新技術企業，聽取互聯網、智慧製造、生物醫藥、生態環保等領域企業對資本市場更好服務創新創業的意見建議。

業內人士分析，騰訊、阿里巴巴、百度、京東等互聯網巨頭已赴海外上市，A 股市場迫切需要留住第二批的新經濟獨角獸公司。

地方政府也在行動。2 月 22 日，正月初七春節後第一天，山東省委省政府召開山東省全面展開新舊動能轉換重大工程動員大會。省委書記劉家義在大會上的講話，深刻闡明了加快新舊動能轉換綜合試驗區、推進新舊動能轉換重大工程的總的要求、重大意義。

4、券商看好科技股行情

從技術面和基本面來看，跌了 2 年多的創業板也有反彈需求，經過 2 年多的時間，創業板的估值泡沫已經大大擠壓，漸趨合理，真正的成長股越來越受市場關注。

昨天領漲的，也是近期比較低迷的蘋果產業鏈爆發，機構也較為看好的白馬成長股。以科技 100 指數來看，昨日大漲 3.96%，成分股紛紛大漲。

安信證券首席策略陳果認為，2018 年，A 股是時候放下對市值和成長股估值體系的偏見了，回歸大趨勢，回歸未來中國經濟增長與轉型的核心動力，包括：

(1) 技術升級，中國正在加速追趕美國，4G 時代帶來智慧手機和移動互聯網紅利，從蘋果鏈到 O2O，騰訊受益。未來 3 年確定性迎來 5G 時代，必將從基礎設施，硬體，應用帶來新的智慧互聯，物聯網與工業互聯網等紅利。

(2) 製造升級，中國核心競爭力在此，產業能力在繼續提升，從智慧汽車鏈到半導體，進口替代。

(3) 消費升級，馬斯洛理論從物質到精神文化需求，三四五線升級，90 後 00 後消費傾向上升。

5、逾 2800 億元養老金開始投資

人社部副部長游鈞昨日在發佈會上表示，去年基本養老保險基金投資運營穩步推進，北京、安徽等 10 個省 (區、市) 簽署了 4400 億元 (人民幣，下同) 的委託投資合同，2831.5 億元資金已經到賬並開始投資。江蘇、浙江、甘肅、西藏 4 省 (區) 政府已審議通過委託投資計畫。

逾 2800 億元養老金開始投資，對估值漸趨合理的創業板新興藍籌也是利多。

6、國債期貨創近 3 個月最大漲幅

債市大漲期貨現券攜手向好，國債期貨創近 3 個月最大漲幅。10 年期債主力合約 T1803 收盤漲 0.58%，創 2017 年 11 月 29 日以來最大漲幅，盤中最大漲幅 0.67%；5 年期債主力合約 TF1803 收漲 0.33%，盤中最大漲幅 0.36%。

國債期貨大漲，對資金面緊張情緒有所減緩。

7、50 億資金大舉潛入創業板相關 ETF

實際上，資金已經在大舉佈局創業板，以創業板 ETF 來看，2018 年以來，已經從 30.67 億份增長到 55.75 億份，增長了 25.08 億份，以最新的單位淨值 1.5748 億元來計算，金額約 40 億元。創業板 50ETF 今年來增長了 13.2 億份，從不到 3 億份，暴增至逾 16 億份，對應的基金份額金額為 9 億元。而這僅僅是創業板相關的 2 檔 ETF。