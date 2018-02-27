【異動股】5G概念股集體走強 金信諾(300252-CN)等2股漲停

午後，5G概念股集體拉升走強，截至發稿，金信諾(300252-CN)早盤漲停報13.64元，匯源通信(000586-CN)漲停報17.41元，中通國脈(603559-CN)大漲6.87%報32.99元，順網科技(300113-CN)漲5.54%報23.81元，新海宜(002089-CN)漲5.07%報6.22元，杭電股份(603618-CN)漲4.99%報7.36元，宜通世紀(300310-CN)漲4.75%報9.93元;武漢凡谷(002194-CN)由綠翻紅盤中一度漲停振幅達15%，現漲4.21%報9.15元;廣和通(300638-CN)、傑賽科技(002544-CN)等紛紛跟随大漲近4%。

消息上，2018世界移動通信大會2月26日在西班牙巴塞羅那開幕，5G、AI(人工智能)、VR(虛擬現實)技術和互聯網成為焦點。此前一天，華為在巴塞羅那舉行發布會，介紹了其首款符合全球權威通信标準的5G商用芯片——巴龍5G01和基于該芯片的首款标準5G商用終端，标志着華為率先突破了5G終端芯片的商用瓶頸。

雖然在過去幾屆的MWC上就已經看到過5G技術的身影和概念，但從今年的MWC開始，5G作為下一代移動網絡的發展趨勢，將會有更加具體的計劃。

越來越多的公司開始推廣自己的5G商業計劃，并且已經有很多公司開始進行5G網絡的測試。在本屆MWC上會看到具體的5G發展時間表，以及在未來幾年中5G網絡會給我們帶來哪些具體的好處。目前包括三星、華為、諾基亞和高通等公司都已經開始進行5G網絡測試，而在本屆平昌冬奧會上，5G網絡也已經小範圍測試使用。AT&T更是宣布從今年下半年開始面向部分用戶推出5G網絡服務。

中國移動(00941-HK)圍繞5G技術、物聯網、數字家庭、國際業務、終端等領域，展示了最新技術和産品，并宣布將在2018年建設世界規模最大的5G試驗網。

中國移動尚冰董事長表示，中國移動過去幾年建成并不斷升級着全球最大的4G精品網絡，創造了移動通信史的發展奇迹。中國移動在本次大會期間公布了公司的最新研發成果——已基于3GPP新空口标準，率先實現了全球最大規模的基站、終端芯片和測試儀表端到端互通，并首次發布了5G核心網預商用産品樣機測試成果。

中國移動宣布，將建設世界上規模最大的5G試驗網，并正式公布了2018年5G規模實驗計劃——將在杭州、上海、廣州、蘇州、武漢五個城市開展外場測試，每個城市將建設超過100個5G基站;還將在北京、成都、深圳等12個城市進行5G業務和應用示範。

此外，據中國經濟網26日消息，IMT-2020(5G)推進組26日宣布，已聯合華為，在北京懷柔5G測試外場率先開展中國5G技術研發試驗第三階段新技術驗證測試，這也标志着第三階段測試拉開序幕。

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