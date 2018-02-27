A股發功 滬綜指6連陽站上3300點 創業板狂飆近4%

週一 (26 日)A 股全線飆升，滬指日線 6 連陽；創業板更狂飆近 4%。分析師指出，註冊制延遲，對中小盤股無疑是一大利多因素，中小市值股成為新領漲板塊。上證指數重心如能穩固於 3300 點之上，則利於隨後反彈行情的進一步拓展。後期需重點關注量價的配合情況。

截至 26 日收盤，上證綜指報 3329.57 點，上漲 1.23%；深證成指 10895.56 點，上漲 2.18%；創業板指報 1729.15 點，上漲 3.61%；中小板指報 7488.43 點，上漲 2.79%。成交量方面，滬市全日成交 2133.33 億元 (人民幣，下同)，深市半日成交 2538.79 億元，較上一交易日明顯放量。

上證指數走勢

昨天「中小創」個股全面爆發，走勢凌厲。分析人士指出，「中小創」在經歷了一年多的調整後，已出現「黃金坑」，可重點關注「中小創」版「漂亮 50」。

基金機構認為估值合理、成長確定的優質成長股正在積聚市場人氣。未來，成長股將進一步分化，但是優質成長個股將不會缺席市場結構性行情帶來的機會。而隨著新股審核趨嚴、股票發行註冊制授權延期、鼓勵優質企業借殼上市等，將吸引市場參與者更加關注中小市值上市公司，有利於中小市值上市公司的估值回升。後市中小市值品種有望反復活躍。

創業板指數 (圖：新浪財經)

春節後 A 股市場將進入利多政策密集發佈期、亮眼的年報密集披露期等重要時間視窗，為節後 A 股整體上走強提供強勁的支撐，而包括「持幣過節」等資金的回流，也將為 A 股節後的表現增光添彩。

今年春節過後的 3 個交易日，逐步回升的「賺錢效應」令 A 股市場的投資情緒得以進一步釋放，A 股走出持續的修復性反彈行情。

中證網引述申萬宏源證券表示，當前「賺錢效應」由極端收縮逐漸回歸擴散的進程可能才剛剛開始，市場依然處於高性價比區域，後續市場對積極邊際變化的反應將更加顯著，對消極變化的反應則將出現鈍化。

技術方面看，上證指數從 3062.74 點反彈至今，已經接近前期急跌幅度的一半，今 (27) 日更是依託年線支撐，成功收復 3300 點整數關口，5 日均線金叉上穿 10 日均線，另外無論是 KDJ 指標，還是 MACD 指標，均有繼續向上運行的趨勢。

分析人士表示，上證指數重心如能穩固於 3300 點之上，則利於隨後反彈行情的進一步拓展。後期需重點關注量價的配合情況。

具體操作上，建議投資者在控制好總體倉位的前提下，精選個股，重點關注年報和第 1 季報業績同時大幅增長的優質品種，適當逢低佈局「兩會」期間有政策利多的主題。

消息面：

1、十九屆中央委員會第 3 次全體會議將於 2 月 26 日至 28 日召開，相比以往的 9-11 月期間召開，提前了半年有多。中信策略認為，十九屆三中全會提前召開，疊加「兩會」因素，市場風險偏好將受到提振。

2、2018 年 2 月 24 日，全國人大常委會批准股票發行註冊制改革延長 2 年，至 2020 年 2 月 29 日。註冊制改革或加大上市公司數目，令 A 股現行的估值體系面臨挑戰，次新板塊以及估值普遍偏高的創業板首當其衝，而註冊制改革延期也令對應的高估值板塊受益。

資金面：

1、截至 2 月 25 日，上交所融資餘額報 5903.18 億元，較前一交易日減少 0.56 億元；深交所融資餘額報 3923.48 億元，較前一交易日增加 2.14 億元；兩市合計 9826.66 億元，較前一交易日增加 1.58 億元。

2、中國央行公開市場淨投放 1500 億元！中國央行今日進行 200 億元人民幣 63 天期逆回購、1000 億元人民幣 7 天期逆回購、300 億元人民幣 28 天期逆回購。今日無逆回購到期。

資料來源：FX168 財經網