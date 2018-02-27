Fed監管副主席：美國經濟前景有上行風險 平緩升息是恰當的

聯準會監管副主席 Randal Quarles 週一 (26 日) 表示，美國經濟前景面臨一些上行風險，但這些風險影響貨幣政策的程度，取決於經濟的潛在產能是否能同時提升。

Quarles 為聯準會最新的成員，在去年 10 月上任，他為聯準會在金融監管方面的重要人物，主要工作為銀行業監督方面。

Quarles 在華盛頓的全國商業經濟學會論壇中表示，「近年來阻礙成長的一些因素，將會發生變化，這可能代表著更高的自然利率。」自然利率為在穩定通膨與充分就業情況下的借貸成本，而評估長期自然利率，是聯準會決定是否升息的關鍵。

Quarles 的演講指出他對經濟持樂觀態度，過去美國因疲弱的商業投資和生產力，經濟成長不強勁，但這些因素目前皆有改善，他在問答環節中補充，有跡象表明美國有著持續強勁的經濟。

Quarles 重申，先前美國經濟有一些上行風險，因此進一步的平緩升息是恰當的政策，他預計通膨在未來一年左右，將可回到 2% 的目標。他表示會仔細觀察經濟活動和通膨指標，並評估哪些活動有助於推動經濟發展。

聯準會周五表示，他們預計美國經濟成長將維持穩定，並且沒有看到可能導致暫停升息的嚴重風險。聯準會在 3 月 20 日至 21 日的會議，預計會進行升息，在此次之後估計還會進行至少 2 次的升息。

川普政府在去年 12 月下旬通過稅改法案，企業和個人的減稅措施，使一些政策制定者對聯準會是否更積極的進行貨幣緊縮政策進行討論，但他們也坦言，現在討論這些還言之過早。

27 日，Fed 總裁鮑威爾將前往國會參加聽證，回答國會關於經濟的問題。