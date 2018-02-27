BR1M砸63億令吉派錢給低收入戶 大馬總理否認「買票」

馬來西亞政府昨 (26) 日動用一馬援助金 (BR1M)，分階段向 700 萬低收入者每人發放 1200 令吉現金 (約 8993 元新台幣)，估計總開支達 63 億令吉 (約 472 億元新台幣)。由於大馬今年將舉行大選，當局又增加派錢金額，惹來「買票」質疑，總理納吉布強調派錢屬央行推出的補助計劃，只為改善國民生活，並非出於政治動機。

香港《文匯報》綜合外媒報導，BR1M 計劃於 2012 年展開，當年向月入低於 3000 令吉 (約 22482 元新台幣) 的國民，派發 500 令吉 (約 3747 元新台幣) 援助金，金額其後逐漸上升，前年增至 1000 令吉 (約 7494 元新台幣)。納吉布去年發佈預算案，宣佈把 BR1M 金額增至最多 1200 令吉。

援助金將分 3 期發放，首筆 400 令吉 (約 2997 元新台幣) 昨日存入受助者銀行賬戶，其餘 2 筆將分別於 6 月和 8 月發放。納吉布指出，相比不分貧富提供補貼或援助，例如汽油補貼計劃，BR1M 較能針對有需要的國民，亦有助刺激國家經濟。

大馬執政聯盟國民陣線 (國陣) 成立以來一直執政，但納吉布近年醜聞纏身，引發連場示威，前總理馬哈蒂爾更脫離國陣，率領反對派聯盟參選。納吉布指出，連同增加 BR1M 款項在內，國陣過去 5 年執政期間，已兌現 97.6% 競選承諾，強調不會誇下海口，作出無法兌現的承諾。

納吉布強調，BR1M 是由央行建議，並非由他本人或其他政客提出，不涉政治利益，亦與選舉部署無關，「假如我們想買票，我們只會給自己人，但反對派控制的州份同樣獲得援助，該些州份的受助人數更是全國之冠。」他又表示反對派只懂批評 BR1M，卻沒提出具建設性的建議，無助國民福祉。