朴槿惠被控18項罪名 檢方今求刑30年 罰款31.5億台幣

南韓前總統朴槿惠閨密崔順實干政案，朴槿惠被控貪污、泄漏國家機密等 18 項罪名，檢方今 (27) 日要求法庭將其判囚 30 年、罰款 1158 億韓元 (約 31.5 億元新台幣)。涉案的崔順實早前已被判監 20 年。

香港《明報》報導，66 歲的朴槿惠今天仍然沒有出庭。她去年 3 月遭國會彈劾下台，4 月被控貪污、濫權及泄漏國家機密等，她否認全部控罪。她被指串同密友崔順實，向三星、樂天等大集團索取 59.2 億韓元，然後給予這些集團商業利益。朴槿惠亦涉嫌在崔順實未有任何政府公職或權限下，讓她干預國家政務。

法院會在量刑要求公佈 2 至 3 周後進行一審判決，但考慮到朴槿惠案件的特殊性，預計宣判時間將定於 3 月末或 4 月初。

2017 年 4 月 17 日，檢方以 18 項罪名起訴朴槿惠。今年年初，檢方向朴槿惠追加 3 項指控，包括收受賄賂、違反選舉法和違反國家情報機構相關法規。至此，朴槿惠已累計被控 21 項不同罪名。

「閨密干政」案自 2017 年 5 月正式審理至今已過去 9 個月，法律界人士指出，朴槿惠涉及罪名多達 20 餘項，且案件相關人員一審判決結果已基本結束且大多被定罪，朴槿惠恐難逃重判。

儘管「閨密干政」案已接近尾聲，但朴槿惠仍面臨「國情院受賄」案、「違反公職選舉法」案等一系列審判。首爾中央地方法院刑事合議 32 部將於 2 月 28 日對朴槿惠進行「國情院受賄」案第二次公審準備日審判。

中新網報導，「閨密干政」案牽連南韓政界和商界諸多人物，備受關注。截至目前，51 名涉案人中，除南韓前總統朴槿惠和青瓦台前經濟首席秘書趙源東外，其餘 49 人多被量刑。

2 月 5 日，首爾高等法院對三星電子副會長、集團實際控制人李在鎔作出二審判決。儘管一審法院認定此案是南韓「政商勾結」的典型案件，但是二審法院認為李在鎔迫于朴槿惠及其親信崔順實的壓力，屬於「被動行賄」，因此推翻一審作出的 5 年監禁判決，改判李在鎔 2 年 6 個月監禁、緩刑 4 年。被捕近 1 年後，李在鎔獲釋。

2 月 13 日，南韓首爾中央地方法院對「閨密干政」案核心人物崔順實作出一審宣判，法院認定崔順實被指控的濫權、貪污和干預國家事務等大部分罪名成立，判處其有期徒刑 20 年，罰款 180 億韓元。

同時，首爾中央地方法院裁定樂天集團會長辛東彬向朴槿惠行賄罪名成立，對他判處 2 年零 6 個月監禁，並追繳 70 億韓元賄款。

此外，總統府青瓦台前首席秘書安鐘范 13 日被裁定多項受賄罪名成立，獲判 6 年監禁和高額罰金。

朴槿惠案近期審判情況一覽

2017 年 10 月 13 日，南韓中央地方法院以朴槿惠有「銷毀證據的可能性」為由，決定延長關押期限。朴槿惠的拘留時間最長將再延長 6 個月，即 2018 年 4 月才能釋放，引發朴槿惠方面強烈不滿。

2017 年 10 月 16 日，朴槿惠庭審時罕見發言，否認自身嫌疑，稱審判是 “政治報復”。當天，朴槿惠 7 名辯護律師集體表明辭意。

2017 年 10 月 19 日，朴槿惠以健康為由，拒絕出席律師團辭職後的首場聽證會。

2017 年 11 月 3 日，南韓最大在野黨自由南韓黨召開最高委員會會議，決定開除朴槿惠黨籍。

2017 年 11 月 27 日，南韓首爾中央地方法院重啟對朴槿惠案的審理，朴槿惠以健康為由拒不出席，庭審延期舉行。由於朴槿惠再次拒絕出庭，法院最終決定以缺席審理的方式進行。

2017 年 12 月 22 日，朴槿惠以健康問題為由，拒絕接受檢方傳喚參與當天針對國情院特殊經費的調查。

2017 年 12 月 26 日，檢方赴首爾拘留所針對朴槿惠進行關於國家情報院向其上繳特殊活動費的調查，但因朴槿惠拒絕接受調查而被取消。

2018 年 1 月 4 日，南韓檢方以涉嫌受賄追加起訴朴槿惠。