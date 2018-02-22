升息腳步別太快 Fed官員：否則經濟恐放緩

外界預期，聯準會 (Fed) 將於 3 月升息；不過，Fed 聖路易分行總裁 James Bullard 週四 (22 日) 對 CNBC 表示，Fed 應小心謹慎，升息腳步別太快，否則恐使經濟放緩。

華爾街分析師多半認為，Fed 會於 2018 年升息 3 次，而首次升息將出現在 3 月。

Bullard 強調，當前經濟成長強勁，但通膨仍處於低點，他不認為多年來皆低於目標值的通膨，會在短時間內發生變化。

Bullard 說，對經濟的樂觀情緒，讓通膨持續朝 2% 的目標前進，唯有在通膨達標，並預期將進一步承壓時，Fed 的態度，才需要從被動轉為積極。

雖出席聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的會議，但 Bullard 並沒有今年的 FOMC 投票權。

Fed 1 月底利率決策會議紀錄顯示，多數決策官員認為通膨將上升，對升息的信心，也明顯增加，強化了 3 月升息的預期。

Fed 預計 2018 年將升息 3 次，值得注意的是，雖然經濟成長強勁，失業率仍低，但通膨數據疲軟，導致多數決策官員不願貿然上調升息步幅預估。

高盛報告指出，由 1 月底利率決策會議紀錄可看出，經濟前景持續好轉，Fed 對通膨的看法，也漸趨鷹派。

Fed 週三公布會議紀錄後不久，高盛就把 3 月升息的機率，調高至 95% 以上。

高盛甚至大膽預言，Fed 今年可能會升息 5 次。