10年期美債殖利率達3%不夠吸引海外投資客 美元仍須走強

根據日本三井住友信託資產管理公司的數據顯示，10 年期美債殖利率處於 3％的水平，可能無法吸引日本投資者，除非美元變得更強勢，或是日本長期債殖利率持續下降。

三井住友的基金經理 Hideaki Kuriki 表示，日本投資者過去會購買美債，因為殖利率上漲時會帶動美元的走升，但此關聯性在去年 12 月時開始被打破，日本投資者目前對美債的興趣缺缺，而且由於日元兌美元開始走升，當地投資者開始減低投資額。

10 年期美債殖利率上周飆升至 2.95％，26 日則略降至約 2.86%，但還是比去年 9 月份的低點 2.01％高出許多。雖然殖利率上升通常會使債券更具吸引力，但海外投資者面臨的問題為持續走弱的美元。

10 年期美債殖利率走勢

市場人士表示，美元與美債殖利率之間的相關性被打破的部分原因為，最近美債殖利率上漲是受到通膨加速和美國財政赤字擴大的擔憂所影響，這兩大因素都使美元走弱。

Kuriki 指出：「如果日本投資者能夠被說服，他們可以在美元獲得利潤，以抵消美債殖利率上升的風險，那麼他們可能會開始投資美債。」但他補充，在他們重新開始投資美債之前，他們希望先看到美元上揚。

10 年期美債殖利率若達到 3％的關卡，對美債市場來說是重要的測試，Sompo Japan Nipponkoa 資產管理公司表示，10 年期美債殖利率上漲至 3％仍可能成為日本買家決定購買的轉折點。

固定收益投資部門總經理 Shinji Hiramatsu 表示，3％的水平可能可以說服投資者開始購買美債，但這些人需要看到市場穩定下來，才會購買新單。

三菱 UFJ Kokusai 資產管理公司認為，如果日本長債的殖利率持續下降，那麼 10 年期美債的 3％殖利率水平可能具有吸引力。國際資產交易部總經理 Akio Kato 指出，在美元疲弱的情況下，如果 20 年期和 30 年期的日本債殖利率持續下降，而同時間美債殖利率上升，則日本投資者有可能購買美債。

週一日本 10 年期國債殖利率從降至 0.045％，20 年期殖利率從 0.60％降至 0.555％。