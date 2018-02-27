叫板巴菲特和高盛 摩根士丹利「逆勢」看漲長期美債

摘要：就在高盛、巴菲特、花旗等表達看空美債立場之際，摩根士丹利 Matthew Hornbach 團隊認為，較長久期的美債值得關注。

很多人將中國春節前美股的一波暴跌歸罪於美債的拋售恐慌情緒傳導，新老債王、巴菲特等也紛紛對美公債市發出警告。但在摩根士丹利看來，卻是另外一回事。

摩根士丹利分析師 Matthew Hornbach 團隊「逆勢」看好美國公債市場。他們認為，美債拋售始於去年 9 月，當前正在走向結束：

我們認為，在熊市當中，較長久期的美債值得關注。

華爾街人人都上調了美債殖利率預期，但歷史告訴我們，對於美債殖利率的一致預期常常都是錯的。一致預期連方向都會猜錯，比如去年。即使方向猜對了，時機也沒搞對，比如今年。

我們認為，FOMC 委員們開始增加支持在更遠的未來提高利率，即更長期限的中性利率正在攀升的這種觀點還太早。但是，支持加快「漸進式」升息步伐卻並不算早。因此，我們認為美債殖利率曲線將扁平化。我們將看到更長久期債券的價值。

Matthew Hornbach 曾經判斷，2016 年債市將步入牛市。事後證明他的預測是準確的。

Matthew Hornbach 團隊現在維持現有押注：兩年期公債和 30 年期公債之間的利差將從現有的 92 個基點收窄。

上述團隊還建議投資者不要讓聯準會使用的「漸進式」這個詞給愚弄了。漸進式升息並不排除在 2018 年升息 4 次，以及 2019 年升息 3 次這個點陣圖裡的中間地帶。這很有可能發生在 3 月的 FOMC 會議上。

與此同時，高盛則看衰美債，認為極端情況下美國 10 年期公債殖利率將上升至 4.5%，而在基準情形下，10 年期美債殖利率將在年底觸及 3.25%。

被譽為華爾街新債王的 Jeffrey Gundlach 成功料到了 10 年期美債 2.63% 殖利率的紅線，他認為市場動盪尚未結束，利率可能突破 3% 甚至更高。

巴菲特也在剛剛發布的致投資者信中表示，市場通常認為債券比股票安全，但「高評級債券通常會增加整體風險，用投資組合的債券與股票的比率來衡量風險是個可怕的錯誤」。

花旗近日對久期持更悲觀看法，將美債評級下調為中性，理由是供應形勢惡化，實質利率依然承壓，一旦殖利率突破 3%，技術面可能出現「範式轉變」。

數據顯示，美債的投機性凈空單部位已經攀升至創紀錄的高水平，這使得持有較長期美債的風險溢價攀升。

但值得注意的是，Pimco、野村資管等卻在重新押注久期債券。Pimco 駐倫敦董事總經理 Geraldine Sundstrom 說：「我們來到了一個很有意思的殖利率水平，或許可以對低配的久期加倉。」

他們不認為通膨會快速上升，而是會溫和走高，繼續維持在 2% 附近。這會使得美債殖利率上漲的勢頭得到抑制。

野村最近幾個星期之前已經開始延長基金的債券久期。

『新聞來源／華爾街見聞』