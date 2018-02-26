美債殖利率3%將重創股市？分析師：時間還早 也與歷史走勢不符

隨著美債殖利率攀升，10 年期國債殖利率站上 3% 成為一大心理關卡，許多華爾街分析師都以此為基準，認為達此水準時，必將撼動整體金融市場，股市自然難逃危機。也正因如此，出現 2 月初的美股急殺。

據《Market Watch》報導，多數分析師也相信，當前對通膨的憂慮過於誇大，而 3% 殖利率也還需要一段時間才會達到。

通膨並未真正急升

美國聯準會上周的會議紀要顯示，多數官員並不在意通膨壓力，雖然他們認為通膨會回升，但只有兩位成員擔心經濟過熱的可能性。

雖然 1 月的 CPI 升到 5 個月新高，不過 State Street Global Advisors 策略師 Michael Arone 認為，兩個聯準會最在意的通膨基準－核心 CPI 與 個人消費支出平減指數 (PCE)，現階段仍低於平均水準。

兩項通膨指標仍低於平均 (圖表取自 Market Watch)

升上 3% 仍需時間

10 年期美債殖利率近期一度來到 2.956% 高點，不過分析師相信，仍需要許多觸發因素，才有機會升上 3%。

Raymond James 固定資產市場主管 Kevin Giddis 表示，現在正處於憂慮通膨的艱難時刻，不過殖利率會在 2.95% 持穩，要出現多項負面新聞，才可能站上 3%，要花費的時間可能比人們想像的更久。

美銀美林策略師 Savita Subramanian 認為，由過往歷史來看，股市在殖利率於 2% 至 3% 時表現最好，尤其在殖利率上升過程中，標普 500 的表現最好。但當殖利率在 3% 之上，虧損的可能性就開始增加。

或許 4% 才是關鍵

Fundstrat Global Advisors 主管 Tom Lee 則指出，其實更關鍵的殖利率水準是 4%，到那時候，股票本益比才會感到壓力。

殖利率與股市本益比關係 (圖表取自 Market Watch)

Lee 以過去殖利率與股市本益比的關係指出，在 1940-50 年代，利率與當前類似，一直到 10 年國債殖利率到達 4% 以後，本益比才開始下滑。

他認為，投資人不必太擔心當前利率，因為聯準會還要再收緊 1.28% 個百分點才能影響實際利率。只要殖利率不升破 4%，那麼利率提高會使股價走揚，如同 1950-1960 年代。