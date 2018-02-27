摘要: 高西慶認為，“就是因為區塊鏈改變了連接方式之後，使得習慣原來這個運作形式的這些人他的權威沒有了，他所賴以生存的這些基本的東西沒有了，這一點正是人類進步的最大的推動力。”

2月26日消息，清華大學法學院教授高西慶出席“瑞·達利歐（Ray Dalio）中國行”系列活動並發表演講。

最近區塊鏈成了非常熱門的東西，但大家對區塊鏈的了解還遠遠不夠。在過去幾個月裏，區塊鏈最明顯的表現形式就是比特幣，也有不少人對加密貨幣感到懷疑。曾經有人說比特幣完全是一個龐氏騙局，但是過了不到一個月，那個人又說後悔說了這句話，他說我可能說的太早了。

為什麽會這樣？高西慶認為，這是因為大家忽然發現，在這幾百年金融發展歷史中，突然出現了一個我們不夠了解的新技術，它不受壟斷機制的影響。

在過去400年金融發展史上，所有的系統都是靠壟斷來解決的，因為大家知道交易這個基本原則就是信任，要解決信任問題，人和人之間可以信任，群體之間的信任，然後到更廣泛的國家大的市場的信任，逐漸的就會需要一個統一的機制來管，不管是中央政府這些發法定貨幣，還是中央銀行允許貨幣本身的流通對它的規制，還是各種交易所，它都形成了這麽一個壟斷的方式。

“可是這個壟斷的出現就造成了一個問題，”高西慶說，“就是中間普通老百姓和你這個機制之間的連接，要靠巨大的一批寄生機構來解決，就是我們今天所講的所有的金融中介機構。”

高西慶直言：“今天世界上的金融機構吸引了整個社會上最聰明的、最能幹的、最勤奮的、最有學習能力的人，這個事情是有問題的。”

而我們人類過去幾千年的發展過程中，進步的主要力量來自於我們自己創造的系統。他指出，我們努力工作，可是今天最有創造性的人能得到的好處很少，最發財的人是給淘金者賣水的人。我們今天看到這個世界上就是這些賣水的人得到了好處，所以聰明人都跑那兒去了，他表示對世界發展是不利的。

而區塊鏈出現後，尤其是出現了以區塊鏈為代表的加密貨幣之後，我們會發現中央政府、中央銀行、最大的投資銀行等等，第一反應不光是懷疑，而且是抵制，甚至幾乎有好幾個不同的大國都開始表現抵制，幾乎恨不得要封殺區塊鏈。然而到今天，他們態度開始有所改變。因為在人類歷史上每次大的變動的時候，都需要時間逐漸統一認識，到了今天互聯網時代、區塊鏈時代，這個時間的進程變得非常之快。

“一開始別人給我講這個事的時候看不懂，我想去了解、去看，越看越覺得有意思。”為什麽有意思？高西慶解釋，他發現頭一次出現了一個技術，來解決原來需要基於第三者，而且是大家都不懷疑的第三者，只能是政府、有想法的人、說話聲音大的人、大家都服氣的人，“這次用不著了，所有的人大家在一個共同的平面上，無數個節點來確認信任，這是整個的改變了人類過去幾千年來做交易的方式。”

這個時候我我們就要考慮，為什麽政府、大的機構這麽反對這個東西，或者恐懼這個東西？高西慶認為，“就是因為區塊鏈改變了連接方式之後，使得習慣原來這個運作形式的這些人他的權威沒有了，他所賴以生存的這些基本的東西沒有了，這一點正是人類進步的最大的推動力。”但他覺得區塊鏈是非常好的事情，擋不住的。

對於區塊鏈，現在不管是央行也罷、各個政府也罷，世界各國都在說一些不積極的話，但是高西慶卻認為，我們要擁抱區塊鏈，因為它從根本上解決了一個巨大的問題——中間者壟斷的問題。

今天有人在努力挖礦，有人在努力投機買比特幣，但高西慶不關心這個錢本身，而是關心這個技術對人類所帶來的整個的貢獻。

高西慶說：“我們在尋找一個所有人腦子裏能共同接受並信任的一個機制，這個機制我現在不知道是什麽，但是它已經出了雛形。”

本文來自新浪財經，原文標題《高西慶：為什麽有人恐懼區塊鏈？因為他們的權威沒了》，授權華爾街見聞轉載，部分內容有刪減。

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