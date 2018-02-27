華為與30余家電信商展開初步5G測試 CEO反駁美國安全擔憂

路透巴塞羅那2月26日 - 中國電信設備生產商華為的輪值CEO胡厚崑周一表示，新一代5G無線網絡的商用進展正在加快步伐，該公司已開始與30余家運營商一道進行商用測試。

2018年2月26日，西班牙巴塞羅那，世界世界移動通信大會上的華為企業標識。REUTERS/Yves Herman在巴塞羅那2018年世界移動通信大會(MWC)上，胡厚崑對記者表示，如果一些國家政府或網絡運營商擔心華為產品可能引起安全威脅，他歡迎就此進行“事實性辯論”。

華為正力求與亞洲、美洲和歐洲各地區的大型電信運營商建立更加緊密的商業聯系，使公司能夠占據主導位置，引領全球未來5G網絡的競爭，盡管美國認為華為引發了安全憂慮。

華為將近半數營收來自中國。胡厚崑表示，目前公司正在全世界許多大城市進行5G網路的商用測試，包括首爾、東京、倫敦、米蘭和溫哥華。

撇開潛在的商業利益不談，這些協議還顯示出許多美國的盟國並沒有像華府那樣的安全擔憂。

被問及關於美國政府就華為在澳洲通訊網絡建設中所扮演角色向澳洲政府提起安全關切的報導時，胡厚崑表示華為願與有關當局合作來消除任何的擔憂。

“我們很樂意與澳洲政府及電信運營商進行公開透明的磋商。在此事上，我們持非常積極和開放的態度。”

美國參議院本月推出一項議案，將禁止美國政府網絡使用來自華為的設備，以防範中國的監聽。胡厚崑對華府關於華為產品構成安全威脅的擔憂予以反駁，稱相關擔憂系“毫無根據的懷疑”。

“這樣的說法沒有確鑿的事實根據，我們對此深感遺憾，”當被問及這方面擔憂時胡厚崑對記者稱。

胡厚崑對美國國安官員的一個看法表示認同：安全威脅更加隱密地潛伏在這個由數以千計夥伴所構成的更廣大供應鏈；而華為和其他網絡供應商都必須仰賴這個供應鏈來開發、制造和分銷產品至全世界。

**等待5G協議**

胡厚崑稱，公司已與45家運營商簽署5G實地測試協議。根據路透數據，近幾年已公布約25個商用測試和實測協議。

路透數據顯示，全球第二大移動網絡供應商愛立信(Ericsson) (ERICb.ST)已公開發布38個5G運營合作夥伴；第三大移動供應商諾基亞則已披露與全球31家網絡運營商進行5G實測。

諾基亞發言人說，諾基亞的前50大客戶中，已有43家與公司簽署5G研發協議。

胡厚崑說2018年將是5G商業化元年。

“我們看到5G技術的真實需求出現，”胡厚崑表示。

市場分析師稱，當前4G無線網絡成長在2015年達到頂峰，有望持續十年的新一輪5G網絡升級周期將從2020年前後正式啟動，移動設備行業期待借此實現發展。

華為公布2017年營收920億美元，但增速放緩至15%，2016和2015年的增幅分別為32%和37%。

據中國媒體上個月報導，華為2018年的營收目標是超過1,020億美元，按人民幣計算意味著增速放緩至9%。

胡厚崑在回答路透的問題時表示，運營商、企業、消費者這三大業務均實現正增長，但他並未給出具體數字，稱華為將於下個月公布2018年目標。

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