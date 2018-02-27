今年超百億資金流入中小創ETF

長期低迷的中小創昨日放量大漲。據Wind數據統計顯示，昨日，創業板指報收1729.15點，上漲3.61%;中小板指報收7488.43點，上漲2.79%。值得注意的是，中小創今年震蕩波動較大，在2月初觸及低位的同時，資金熱情逐漸顯露，今年以來超百億資金借道ETF和分級基金流入中小創。

主流ETF基金備受資金青睐，龍頭産品規模大增。據Wind數據統計顯示，截至2月26日，易方達創業板ETF今年以來份額增量最大，其份額達到55.75億份，較年初的30.73億份增長81.41%;華安創業板50ETF自年初以來增長了13.29億份，達到16.17億份;南方中證500ETF今年份額上漲幅度較大，最新份額達到34億份，比去年底增長6億份。

如果把份額增量換算成資金規模，上述3隻ETF資金流入也是最多。Wind數據統計顯示，按照易方達創業板ETF、華安創業板50ETF、南方中證500ETF今年以來的均價1.62元、0.65元、6.38元來計算，分别有40.58億元、8.6億元和38.44億元流入中小創ETF。

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