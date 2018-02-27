美銀美林：19個熊市信號有13個已觸發 離熊市還差兩個指標

摘要：美銀美林 19 個熊市指標中新增加了兩個，即有 13 個指標已被觸發，距離預測熊市到來的警戒線（80%）又進了一步，目前處於 68% 的高位，也是市場周期進入中晚階段的信號。這時基本面已經不再重要，追隨價格動能投資成為首選，問題是：投資者還敢追漲嗎？

美銀美林早在去年 12 月 8 日就警告稱，19 個熊市指標中已經被觸發了 11 個，當時的市場似乎選擇忽略了這一信號。在美股經歷了 2 月深跌盤整之後，更多的熊市指標被觸發，「狼」真的來了嗎？

美銀美林的美股與量化策略主管 Savita Subramanian 團隊發現，繼 2 月 2 日該行創設的 100% 精準「牛熊指標」突破了 8，即觸發賣出信號後，又有兩個熊市信號開始閃紅燈，令 19 個熊市指標中有 13 個被觸發，即警戒線到了 68% 或 2/3 的高位。

如上圖所示，新增加的兩個信號分別是：滾動本益比和 CPI 在過去 12 個月內的年化增速超過 20%；以及除去 1961 年外，在所有牛市峰值之前的 12 個月裡，市場至少經歷了一次跌幅 5% 的回調。

其他已被觸發的熊市指標還包括：聯準會從周期低位升息了至少 75 個基點；牛市中過去 12 個月的最小回報率為 11%、過去 24 個月的最小回報率為 30%；過去三個月的「恐慌指數」VIX 上漲；跑贏了每股收益和銷售收入預期的公司股價表現，在過去三個季度優於標普 500 大盤不足 1% 等。

而還有六個熊市指標尚未被觸發，分別是：收緊工商貸款等信貸標準的銀行數量仍偏低；過去六個月評級在 B 或更低的標普 500 成分股尚未跑贏高評級公司；基金經理所持現金比例仍高於 3.5%；機構賣方對股市的樂觀情緒還沒有超過 63%；美債殖利率曲線還沒有倒掛等。

美銀美林在 2 月研報中稱，預判熊市到來的 19 個指標都不是完美的，在當前的市場周期內，也可能有好幾個不會被觸發或滯後反應。儘管單一指標對衡量市場時點沒有絕對的指導意義，但也可以被視作一種保守的前值條件來預測熊市。

金融部落格 Zerohedge 分析稱，如此高比例的熊市指標被觸發，理應引起投資者的警覺。雖然從美銀美林提供的 1968 年以來歷史數據觀察，19 個熊市指標中至少要有 80% 被觸發，才通常預示着熊市的到來，但現在還差兩個指標就到 80% 的門檻了。

美銀美林自創的「牛熊指標」在五年來被觸發「賣出信號」（即讀數超過 8），自 2002 年創建至今，這一指標曾 11 次出現了「賣出」信號，其後每次果然見證了大盤下跌。

在信號觸發後的三個月里標普大盤平均跌幅高達 12%，同期的 10 年美債殖利率平均下跌 58 個基點。從目前表現看，該信號被觸發的一周內，美股三大指數全部經歷了高達 10% 的深跌盤整。

在當前處於被高估早期的市場階段如何交易？美銀美林的量化選股模型認為，基本面已經不再重要了，價格動能成為決定因素，追隨動能投資是市場周期的中晚階段最好策略。Zerohedge 解釋成，這表明在別人買的時候也應一起買入，但如何在別人一起賣之前賣出，就很難衡量了。

『新聞來源／華爾街見聞』