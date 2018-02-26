6500億美元！高盛：今年美股庫藏股規模將再創歷史紀錄

摘要：今年以來美股庫藏股規模已經達到 1710 億美元，是近十年來同期美股庫藏股規模平均值的兩倍還要多。按高盛預計，今年美股庫藏股規模將創下歷史紀錄。與此同時，企業發債成本正越來越高。

今年以來，美國股市上演雲霄飛車行情，首先出現了大量資金湧入股市的「股瘋」情景，之後又有 2 月上旬的劇烈震盪。除此之外，美國股市迎來了前所未有的庫藏股規模。

最近幾周公布大規模庫藏股計劃的公司包括：思科（250 億美元），富國銀行（226 億美元），谷歌母公司 Alphabet（86 億美元），蘋果可能進行的 600 億美元（瑞銀估計）。

據高盛的統計，今年以來美股庫藏股規模已經達到 1710 億美元，創下歷史紀錄；這一數字也是近十年來美股同期庫藏股規模平均值（770 億美元）的兩倍還要多。

今年以來以及歷史同期公布的股票庫藏股統計（數據來源：高盛，製圖： Zero Hedge）

根據高盛對標普 500 上市公司現金使用量的推算，今年美股的庫藏股規模還將持續擴大。在上周五發布的研究報告中，高盛首席證券策略師 David Kostin 調高了他對標普 500 上市公司 2018 年現金支出的預期。Kostin 認為，受到稅改和高 EPS 的影響，美國上市企業今年的現金支出將提高 15% 至 2.5 兆美元，其中將有 1.2 兆派發給股東分紅，其餘將用於公司發展。

在現金支出中，美國標普 500 上市公司全年資本性支出將在 2018 年增長 11%，達到 6900 億美元，仍然是現金支出中最重要的資金去向，高盛指出，這主要是源於美國上市公司強勁的營收增長以及管理層對未來的樂觀態度。此外，股票庫藏股將從去年的 5270 億美元增長到今年的 6500 億美元，增幅達 23%。2018 年也將成為美國史上股票庫藏股最多的一年。

高盛預計的標普 500 上市公司資金使用流向（單位：億美元；數據來源：高盛；製圖：華爾街見聞）

2009 年以來，企業一直是股票庫藏股的主體。根據聯準會的數據，2009 年以來，非金融企業通過股票庫藏股買回了 3.3 兆美元的股票，居民和機構（保險公司和養老金基金）同期分別出售了 6720 億美元和 1.2 兆美元的股票，共同基金和 ETF 則購入了 1.6 兆美元的股票。

此外，去年年底通過的稅改法案也是刺激美國大公司股票庫藏股的重要因素。這一能夠減免企業稅負的法案鼓勵企業將資金從金融投向實業。

大規模的股票庫藏股意味著什麼？

來自大部分股價不受限制的公司巨大的股票需求，對股票價格波動產生了直接的影響。

Artemis 對沖基金經理 Christopher Cole 一直警告說，在波動性已經被人為地並且危險地壓低的同時：

股票庫藏股實際上造就了低波動性，股票庫藏股就像是一個巨大且綜合的波動性空頭。

彭博社也暗示了股票庫藏股可能帶來的危險：

過去十年左右公司大幅增加了庫藏股，如今集體成為最大的單一買家。有些人把這稱作市場的自噬（self-cannibalizing），當然更好的說法是股權萎縮（equity shrink）。

舉債庫藏股可持續嗎？

此外，正如兩年多前法興銀行提醒的那樣，金融危機以來美國公司債務空前增加的解釋大致可以用一個詞來解釋：股票庫藏股。事實上，正如法興銀行所揭示的，本世紀以來幾乎所有的美股庫藏股都是舉債完成的。



於是，問題越來越多。公司通過發債得來的現金來回籠資金。IMF 也已經注意到了這一問題。

去年春季，IMF 在一份報告中稱：

由於股票庫藏股，美國大型公司自 2009 年以來共計發行了 3 兆美元的凈負債，美國公司債務總額達到 13.7 兆美元的歷史最高點，同時造成美國公司的兩極分化。

在 13 D 研究公司創始人 Kiril Sokoloff 看來：

稅改法案給企業帶來的好處並不均衡，大企業，例如掌握美國 1 兆海外現金 80% 的最富有 10% 公司將更多獲益。而隨著發債成本上升，（小企業面臨的處境更加艱難），大企業的股票庫藏股能否抵消小企業在未來引發的動盪？

最近幾個月，一方面是庫藏股規模越來越大，另一方面則是發債成本越來越高。

對未來的庫藏股造成威脅的，不僅僅是發債成本的上升，更有可能是企業治理和政治方面的威脅。13 D 在上周的一份報告中指出，隨著稅改法案的出台，美國民眾對庫藏股的反彈正在加劇。目前已經公布的庫藏股規模遠高於工人獎金大約 63 倍。

去年十月，Christopher Cole 就指出：

2009 到 2017 年的牛市後半期是建立在股票庫藏股塑造的估值錯覺之上的。由於每股收益並未由於股票庫藏股而增加，而且股票庫藏股後往往股價上漲，所以導致看起來股票庫藏股造成本益比下降。

股票庫藏股是低波動性的主要成因。大量對價格不敏感的買家隨時準備購入股票，股票庫藏股產生較低的波動性、較低的流動性，這反過來則刺激了更多的股票庫藏股，進一步刺激了做空波動性的策略。

就像蛇吞食自己的尾巴一樣，市場不可能無限期依靠股票庫藏股來滋養增長的幻覺。

『新聞來源／華爾街見聞』