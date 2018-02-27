美國政府評估博通收購高通：有可能阻止交易

北京時間2月27日中午消息，路透援引3位知情人士的話稱，美國外國投資委員會(CFIUS)已經開始對博通收購高通的計劃進行評估。博通是一家位于新加坡的芯片公司，它有意收購高通。如果交易威脅美國的國家安全，CFIUS有權阻止。

一位知情者稱，圍繞合并問題，CFIUS至少已經與其中一家公司接觸;另外兩位知情人士說，上個月，它們會了面，讨論兩家大型半導體公司可能出現的合并交易。

信件顯示，周一時，共和黨在參議院的二号人物約翰·康奈(John Cornyn)向財政部長史蒂文·努欽(Steven Mnuchin)提出要求，讓他敦促CFIUS，在3月6日股東投票之前對提案進行評估。

在交易達成之前CFIUS居然會幹預，這種事情很少見。讨論暗示，博通準備先將總部遷到美國，然後再完成對高通的收購，但是這樣做仍然無法回避國家安全評估，而評估可能會讓交易告吹。

從康奈的信件看，CFIUS的主要擔憂在于，博通未能與高通達成一緻;無奈之下，它隻好采取惡意收購手段，擺出6名董事會候選人，想將他們安插到高通董事會，而高通董事會總共隻有11名董事。

如果博通提名的6位候選人在3月6日成功當選，他們就能控制高通。這一切會在CFIUS評估或者反壟斷評估完成之前進行。

雖然CFIUS對交易進行評估，并不一定意味着交易就會停止。Linley Group微處理器專家葛文那(Linley Gwennap)說，在好幾個領域高通都擁有世界上最先進的芯片。他認為：“高通是美國半導體産業的皇冠之珠。我想CFIUS可能會擺出保護姿態……雖然從名義上說新加坡是友邦，但是如此先進的技術流入國外仍然是危險的。”

對于CFIUS的舉動，博通拒絕置評，公司隻是強調說，一旦獲得許可，就會繼續向美國轉移，搬遷到美國。照估計，3月6日可能就會獲得許可。

知曉CFIUS想法的律師透露說，為了規避CFIUS的審查，居然將公司搬到美國，即使不是史無前例，也是很少見的事。這樣做有用嗎?可能真的有用。一位不願意透露姓名的專家認為，搬到美國之後，博通就可以成為一家美國公司，如果CFIUS想審查，肯定也希望在法律層面上博通能是美國公司。

不過也有人警告說，CFIUS可能會對博通董事會進行評估，對主要股東的身份進行調查，以此判斷公司的控制權是否放在美國之外。

來源：新浪科技

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