FANG+指數創歷史新高 美股盤整已經結束？

摘要：作為今年以來表現最好的板塊，FAANG 等明星科技股從上周五起屢創紀錄新高，幫助納指抹平了 2 月以來的全部跌幅。有分析指出，科技股的走勢似乎暗示美股大盤遭遇的兩年來首個技術位盤整已經結束。

作為美股大盤今年以來表現最好的板塊，科技股「不負眾望」。FAANG 等明星股組合從上周五開始再創紀錄新高，令納指抹平了 2 月以來的全部跌幅，道指和標普 500 指數距離 1 月 26 日的記錄高位，從跌落超 10% 收窄至僅差逾 3%。

美股三大指數周一高開高走。道指強勢收漲近 400 點，標普 500 指數連漲三天，並重回 2 月 5 日所創六年來最大單日跌幅、一路跌進技術位盤整區間之前的高位，從近期低位回漲近 8%。

科技股為主力軍的納指則更為「生猛」，從近期遭遇的盤整低位回漲近 12%，周一在突破 7411 點之後，完全抹平了二月以來的所有跌幅，較 1 月 26 日的歷史新高僅回落了 1.1%，領先了道指較 1 月末高位回落 3.4%、標普 500 指數較高位回落 3.2% 的表現。

從具體收盤表現來看，蘋果收漲約 2%，谷歌母公司 Alphabet 收漲 1.38%，Facebook 收漲 0.89%；亞馬遜收漲 1.46%，刷新收盤紀錄高位至 1521.95 美元；微軟收漲 1.45%，刷新收盤紀錄高位至 95.42 美元；奈飛收漲 2.88%，報 294.16 美元，連續兩個交易日創收盤新高。輝達漲 0.26%，AMD 和英特爾均漲近 3%。

諮詢機構 Bespoke Investment Group 研報指出，由 Facebook、蘋果、亞馬遜、奈飛和谷歌組成的 FAANG 全明星組合在上周五均回到了 2 月初盤整前的高位水平。2 月至今，谷歌和 Facebook 累跌近單位數，但奈飛的月度漲幅接近 5.8%。

這幾支個股組成的等權重投資組合上周五也重新觸及歷史新高，今年以來累漲近 20%，跑贏了標普 500 大盤 3% 的累漲幅度。

而 NYSE 推出的 FANG + 指數同樣在周一觸及歷史新高，這一指數除了 FANG 組合外還包括全球六個科技領軍公司，例如阿里巴巴和百度等，今年以來也累漲了 20%。

MKM Partners 技術分析師 Jonathan Krinsky 因此指出，在絕對和相對的各項指標上，FANG + 明星科技股的表現都說明，牛市趨勢依舊「明確」（unequivocally bullish）。

財經媒體 CNBC 也認為，該組合在過去幾年貢獻了標普 500 很大一部分漲幅、也是標普大盤市值最大的成分股之一，目前走勢似乎也暗示美股大盤遭遇的兩年來首個技術位盤整已經結束。

《華爾街日報》援引 FactSet 數據稱，美國企業財報依舊強勁，代表美股仍具有向上動能，將保持牛市第二長的歷史記錄。目前已公布去年四季報的標普成分股中，有 78% 的企業營收超預期，比例創紀錄新高，整體盈利增長近 15%，或獲得 2011 年以來最好季度盈利雙位數漲幅。

負責金融監管的聯準會副主席兼理事夸爾斯（Randal Quarles）也在周一的演講中稱，在多項指標上，目前的經濟環境達到了很久未見的健康程度。不過他將此作為支持聯準會今年進一步升息的理由，在保持經濟增長的同時也防止市場過熱。

『新聞來源／華爾街見聞』