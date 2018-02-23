波動性回歸 近半對沖基金投資人：美股已觸頂

數據公司 Preqin 最新調查顯示，有 45% 的對沖基金投資人認為，美股已觸頂，為因應即將到來的市場波動，他們將增加對沖基金投資。

Preqin 對沖基金產品負責人 Amy Bensted 透過聲明指出，之前投資人信心不足，資金長期處於流出狀態，如今總算迎來「對沖基金的復興」。

歷經數年「艱困歲月」後，對沖基金終於盼到資金凈流入，2017 年達 444 億美元；2018 年有 27% 的投資人打算「加碼」，占比創 2013 年 12 月以來新高。

Bensted 認為，「對沖基金的復興」，源自投資人對股市調整的預期心理。

美股在 2 月出現大幅波動，近期又重拾漲勢，2018 年迄今，標普 500 指數漲約 1.62%。

Bensted 強調，在波動性回歸的情況下，對沖基金提供了資產組合多樣化的投資機會，可在一定程度上，對沖股市下行風險。

由 Preqin 調查可得知，45% 的對沖基金投資人表示，美股已觸頂；甚至有 5% 的受訪者覺得，美股走入衰退期。

調查稱，37% 的投資人打算採取更保守的投資方式，僅 10% 的投資人有意採取更積極的策略。

調查亦指出，近半數投資人打算維持當前資產配置，至 2019 年之後，比例創近 5 年新高。