歷年最高！去年平均總薪資曝光這行業月薪破10萬元

物價不斷喊漲，薪水也跟著漲了嗎？行政院主計處今（26）日公布去（2016）年受僱員工每人每月總薪資結果，平均為 4 萬 9989 元，創下歷年來最高，其中電信業者達 10 萬 3480 元，成為所有行業中每人每月總薪資最高。

主計總處調查，不含獎金、加班費等，去年每人每月經常性薪資平均為 3 萬 9953 元，較前年增加 1.82 %，為 17 年來最大增幅；若包含經常性薪資、獎金、紅利、加班費等，每人每月平均總薪資為 4 萬 9989 元，較前年增加 2.46 %；扣除期間物價上漲因素，實質經常性薪資為 4 萬 7271 元，增加 1.2 %，創下歷年新高。

若依各行業總薪資來看，電信業每人每月總薪資為 10 萬 3480 元，成為所有行業中最高，第二、三名則是銀行業 9 萬 7786 元、電力及燃氣供應業 9 萬 4551 元；而其他汽車客運業（如遊覽車）的 2 萬 6489 元為最低的行業，2 萬 8029 元的美髮及美容美體業、3 萬 2688 元的餐飲業則排名倒數二、三名。

雖然經常性薪資年增 1.82 % 比起過去相對提升，但主計處表示，仍難以評估是否因廠商調薪，還是受到每年晉升、按月發放的績效獎金影響。

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