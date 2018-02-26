1月失業率3.63% 主計總處：創32個月以來新低

行政院主計總處今（26）日公布 1 月份失業率 3.63%，經調整季節變動因素後失業率為 3.68% 不僅是近 32 個月以來最低，也是近 17 年來同月新低，反映出大環境經濟景氣復甦，就業情況穩定。

主計總處公布 1 月就業人數為 1,140 萬 9 千人，較去年 12 月增加 4 千人，1 月失業人數 43 萬人，較上月減少 3 千，其中，初次尋職失業者減少 2 千人，1 月非勞動力人數為 825 萬 7 千人，較上月增加 4 千人，勞動力參與率為 58.91%，1 月失業率 3.63%，較上個月下降 0.03 個百分點，經調整季節變動因素後失業率為 3.68%，較上個月下降 0.02 個百分點。

主計總處表示，1 月失業人數 43 萬人，因工作場所業務緊縮，或是歇業及對原有工作不滿意而失業者都減少 1 千人，因季節性或臨時性工作結束而失業者則增加 1 千人，因此與去年同月比較，失業人數減少 1 萬 5 千人。

按教育程度別觀察，主計總處指出，大學程度者失業率 5.04% 最高，高中（職）及研究所分別為 3.59% 及 2.81%；若以年齡層觀察，15 到 19 歲者失業率 7.88%，20 到 24 歲 11.65%，多為初次尋職，且處職場調適階段，因此導致失業率較高；此外，25 到 29 歲者失業率 6.35%，隨年齡層增加，失業率呈現下降。

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