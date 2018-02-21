〈國泰金經濟調查〉金狗年經濟展望樂觀 薪資指數創兩年半新高

今 (21) 日是金狗年開工第一天，國泰金 (2882-TW) 公布 2018 年 2 月國民經濟信心調查結果，調查發現 60.6% 國人對今年經濟成長超過 2% 有信心，57.2% 認為今年通貨膨脹率可望維持在 1.16% 左右，受經濟展望樂觀激勵，薪資上漲現況指數則創下 2015 年 6 月、兩年半以來新高。

國泰金表示，經濟展望樂觀指數小幅改善，就業市場樂觀及薪資上漲現況續微揚。最新景氣對策燈號由綠燈轉呈黃藍燈，景氣領先、同時指標仍持續上升，主計總處公布去年第四季成長優於預期，2017 年經濟成長率概估值達到 2.84%，各預測機構多上修 2018 年經濟展望。2 月民眾景氣現況與展望樂觀指數同步小幅改善，其中景氣展望樂觀指數上升至 - 8.6 水準，顯示民眾對於未來半年景氣信心持續回穩。

不但如此，民眾對整體就業市場的樂觀程度在連續兩個月下滑後出現小幅回升，薪資上漲現況指數則創下 2015 年 6 月以來新高，加上薪資上漲預期指數連續五個月為正值，支撐整體消費意願依舊持穩健。

同時，民眾對 2018 年經濟成長與通膨的看法依舊樂觀，國泰金指出，2 月民眾認為 2018 年經濟成長率有機會超越 2% 的比例上升至 60.6%，平均經濟成長率的預期值為 2.07%。對於通膨的展望，有 57.2% 的民眾認為今年通貨膨脹率會超過 1.1%，平均預期值維持在 1.16%，略高於主計總處的預估值 0.96%。綜合而言，民眾對於今年的經濟與通膨的看法仍持續偏樂觀看待。

調查期間台股受美股影響出現明顯震盪，但是，國泰金表示，在基本面信心的支撐下，民眾仍樂觀期待股市後續表現，本月民眾股市樂觀指數小幅回升至 - 15.2。然而，受近期股市大幅震盪影響，民眾風險偏好指數下降至 - 2.1，顯示民眾對於未來半年資金投入股市，有轉趨謹慎的可能。