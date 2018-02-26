外派國外那個城市薪資最高？答案是孟買

想到國外賺大錢，現在流行外派到亞洲國家去，印度孟買的外籍人士薪資位居全球第一，退而求其次，上海、雅加達和香港也在全球排名前 10 大。

根據匯豐銀行 (HSBC) 的調查顯示，孟買是印度首都兼金融、商業和娛樂重鎮，外籍員工的年收入是 21 萬 7165 美元（約新台幣 630 萬元），是全球賺取外匯薪資人均水準 9 萬 9903 美元的 2 倍多。

孟買外匯薪資年均收入達 21 萬 7165 美元。（來源：彭博社）

在孟買這個人口超過 1800 萬的大城市中，儘管外籍人士在這裡大賺，但孟買的所有就業機會低於倫敦、舊金山、紐約等英、美國際大都市。

匯豐外匯主管 Dean Blackburn 表示，美國和英國的金融的科技重鎮地位，對於企圖將自己職業生涯推向更高水平的外籍人士來說，仍是最具吸引力的。

英、美城市外派工作機會排名。（來源：彭博社）

在歐洲城市中，愛爾蘭首都都柏林的外籍工作機會雖排名全球前五名，但外籍員工薪資 91400 美元卻低於全球平均水平。儘管如此，都柏林的外籍員工中 61％的人士表示，工作與生活的平衡得到改善。

瑞士在外籍人士薪資全球前五名中，就有蘇黎士和日內瓦兩大城市分別排名第 3 和第 5。蘇黎士是銀行重鎮，擁有瑞士信貸和瑞銀等國際大型銀行總部，Google 母公司 Alphabet 等科技中心也座落於此；而日內瓦則是世界上最大的商品交易商之一，其中包括托克集團和摩科瑞能源集團。

儘管瑞士以高生活成本著稱，但報告中指出，該國高薪和低個人稅率使得調查中的 77% 外國人表示，他們的可支配收入仍較本國工作高。事實上，超過一半的蘇黎世外籍人士表示，儘管租賃和房地產市場價格昂貴，但住房品質比本國居住的要好。