1月三大產業營業氣候測驗均上揚 製造業終結連4跌

台灣經濟研究院今 (26) 日公布 1 月景氣動向調查，製造業、服務業和營建業營業氣候測驗點同步上揚，其中製造業結束連續 4 個月下滑後轉為上升，服務業連續 2 個月上升，而營建業則呈現連 3 月上升態勢。

台經院調查， 1 月製造業營業氣候測驗點為 100.00 點，較上月增加 1.19 點；服務業營業氣候測驗點 93.05 點，月增 1.38 點；而營建業上揚 1.39 點至 105.39 點。

台經院院長林建甫指出，國內製造業儘管受到產業淡季、品牌新機需求疲弱、新台幣匯率升值影響，但在各類新興科技運用興起，加上庫存調整陸續告一段落後，資通訊業廠商對於未來半年景氣看法轉為樂觀。

而服務業方面受惠於農曆春節前鋪貨需求和尾牙旺季，對於民生通路業績仍具一定支撐，加上股市交易熱絡，激勵證券業對當月和未來半年景氣看法。

營建業主要因公建投資陸續啟動，加上不動產業即將進入傳統 329 檔期旺季，帶動廠商對未來半年景氣看法。

逾 3 成製造業業者看好未來半年景氣；服務業中看好景氣者是證券業

在製造業調查部分，認為 1 月景氣「好」的廠商比率為 28.9%，較上月增加 2.4 個百分點，認為 1 月景氣「壞」的比率為 16.3%，較上月減少 13.8 個百分點至 30.1%，其中，以鋼鐵基本工業和金屬製品業看好比例較高。

而整體製造廠商對未來半年景氣看法中，看好者增加 9.6 個百分點至 34.4%，看壞比率減少 6.9 個百分點至當月的 11.8%，其中對未來半年景氣以電子機械業看好比例較高外，其餘多持平看待。

在服務業調查部分，對 1 月景氣看好比例較高者為證券業；在未來半年看法的部分，除證券業看好比例較高，其餘產業多以持平看待。

營造業方面，因工程結案收款高峰已過，公建投資陸續啟動，且與前瞻建設攸關的首期預算投入亦趨集中，特別在水利工程新增案量將增加，加上先前預算保留款釋出，對於公建計畫推進應有助益，因此，未來半年營造業景氣看法優於 1 月。