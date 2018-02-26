衛生紙爆搶購潮李桐豪：為政者不宜不慎乎

國際紙漿價格續漲，國內家用紙品業者因成本壓力喊漲，進而爆發衛生紙搶購潮，前親民黨立委李桐豪昨日表示，很多超商百貨的衛生紙都被秒殺，這種在民中之間蔓延的情緒性恐慌是很可怕的，甚至會從這些經濟面影響到政治面，「為政者不宜不慎乎！」

衛生紙業者指出，國際紙漿價格持續飆高，去年就有部分大廠想反映成本調漲，但通路商不同意，如今成本壓不住「賣一包賠一包」，目前紙廠與通路商還未談妥上漲價格，但三月中旬前後一定會調整，行政院穩定物價小組也發布新聞稿，已責成公平交易委員會、經濟部、行政院消保處等相關單位進行了解，掌握商品價格變動狀況。

李桐豪接受 NOWnews 記者訪問時說，這次的衛生紙搶購潮，他的感觸非常大，因為以前蔣經國時代，爆發第一次石油危機，導致全球物價的上漲，包括所有民生必需品，全部都上漲，加上當時業者囤積貨物，民眾苦不堪言；好在前總統蔣經國當時特別將這些民需事項列為優先處理的東西，例如把民生必需品壓到年後才上漲、開放國軍福利銷售中心供民眾購買物資等。

李桐豪強調，雖然很多民生用品看似影響很小，但政府實際上是要非常關心的；最令人擔心的是，這次衛生紙搶購潮與當時的石油危機的情境如出一轍，但由於現在台灣的政治充滿著惡鬥，也是社會討論的焦點，衛生紙搶購潮極有可能會成為社會失序的導火索，「 這對社會沒有任何好處。 」

李桐豪坦言，像這種情緒性的恐慌購買潮，有可能嚴重，也有可能不嚴重，但是非常有機會從民生經濟面，進而影響到政治面，「為政者不宜不慎乎！」

李桐豪認為，現在執政者應該要讓社會先平靜下來，就像蔣經國一樣，至少要將這些民生必需品壓後上漲，了解問題的根源後再處理，也可避免物價上漲，導致業者惡意囤積的投機心態，樹立政府的威信，讓社會的情緒性恐慌漸息下來才是正道。

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