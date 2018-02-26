半世紀的銀行員走過一萬六千個日子、彭淮南正式退職

中央銀行 14A 總裁彭淮南於 2 月 25 日任期屆滿，今（26）日正式退職，交棒給子弟兵總裁楊金龍。彭淮南表示，他在央行一萬六千多個日子，是他生平最大的榮幸，未來央行仍會面臨許多考驗，希望大家在楊總裁的領導之下，善盡央行的責任。

央行今日上午 9 點舉行卸任、新任總裁交接典禮，由行政院副院長施俊吉擔任監交人，彭淮南在擔任央行總裁職務 20 年後退職，交棒給新任總裁楊金龍後將轉任央行顧問，也正式宣告央行 20 年的彭淮南時代告終。彭淮南致詞時表示，央行能夠有點成績應該要歸功於國人支持、長官信任，以及全體同仁的努力，不是我一人能達成的。

彭淮南指出，他在央行服務 43 年 9 個月，加上台銀、中信局及中國商銀的年資，在銀行業有 51 年 5 個月，第一個工作是銀行員、最後一個工作也是銀行員，感謝長官給他機會可以為國家服務，也感謝同仁的共同努力，一起工作長達數十年之久，他在央行一萬六千多個日子，是他個人生平最大的榮幸。

此外，他也提到，台灣是個高度開放的小型經濟體，深受全球經濟金融波動的影響，未來央行仍然會面臨很多的考驗，希望同仁一本初衷，在楊總裁的領導之下，善盡央行法賦予的責任。

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