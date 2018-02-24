高喊「美債熊市」後 老債王葛洛斯會怎麼投資？

摘要：葛洛斯掌管債基公布了截至今年1月31日的投資組合，重倉美國與國際企業債，在看衰美債的同時更看好非美政府公債，也大幅持有荷蘭企業債，對美債的敞口比例已低於業內均值。

長達25年的美公債券牛市即將結束，恐怕已成為了大多數人的共識。

這一觀點由被華爾街稱為「老債王」的比爾·葛洛斯率先提出，在1月中旬10年期美債殖利率突破2.5%時，他就預言「美債熊市開始得到確認」。

不過他在一月投資展望中稱，今年美債面臨的是「溫和熊市」，對投資者來說不算特別危險，今年應該還有正回報，但邊際增幅很小，大部分債券投資組合的總回報率在0-1%。（詳見華爾街見聞主編精選專文分析）

但債券是多元化投資組合中的必選資產，看空美債的葛洛斯又該如何在新環境、新背景下配置資產呢？他在出走PIMCO之後管理的資產規模22億美元無約束債基Janus Henderson Global Unconstrained Bond Fund，公布了截止今年1月31日的投資組合，供市場管中窺豹。

看好久期不足三年的企業債與非美公債

從板塊配置可見，葛洛斯重倉了美國與國際企業債，在看衰美債時更看好非美政府的公債。其中，基金有42.26%配置在美國可投資級企業信用債，另有28.05%分配在美國高收益企業債，占據了投資組合的2/3。對非美政府公債的配倉為4.72%，並有小幅的美國公債及相關板塊負面敞口（-0.15%）。

從上述這些固收資產的久期來看，葛洛斯主要傾向於成熟期在3年以下的債券，對不足一年到期的配置比例為73.98%，對1-3年到期的配置比例為9.75%。他在去年底的致投資者信中曾表示，雖然當前市場環境更適合保守的固收配倉，但久期在3年以下的高收益企業債是被忽略的好選擇。

財經媒體CNBC觀察發現，葛洛斯旗下基金的現金持有從去年底的16%降至1月末的不足5%，說明老債王沒被債熊前景束縛手腳，那麼結束離場觀望的資金都去哪了？答案是：非美國際債券。去年底，該基金對美債的敞口比例為87%，高於業內均值76%。但1月底的美債敞口已降至70%。

投資全球債券基金成為新的市場興奮點

一方面，10年期基準美債殖利率一路上行，今年以來漲近60個基點，不少華爾街頂級投行都預言會在今年下旬（甚至本周）突破3%的「紅線」。葛洛斯在近期接受CNBC採訪時提到，美債投資者當然會從殖利率中獲利，但在價格上損失3個點，「等於沒有收益」。

另一方面，投資國際債券已成為全球主要央行「關緊水閘」大背景下的市場興奮點。晨星（Morningstar）統計了截至2月21日的數據發現，今年以來只有五種債券類共同基金產生了正回報，其中包括兩種國際債券（新興市場本幣債基和全球債基），全球債基表現好於無約束債基。

同樣，今年以來只有五個債券類ETF吸引到了超過10億美元的新入場資金，其中第二大受歡迎的ETF專注於國際債券，即先鋒集團的Vanguard International Bond （代碼：BNDX）。今年表現最好的前十大債券ETF中，只有一個與美債有關，還是做空美國公債，即巴克萊集團的ETN TAPR。

為何葛洛斯更看好荷蘭企業債？

據晨星觀察，葛洛斯基金持有的非美國際債券第一大倉位是荷蘭企業債，占總資產規模的5.18%，也大於行業均值1.25%，接近先鋒集團的ETF BNDX對荷蘭債券的配置比例。但這一ETF持有該國的企業債和公債，葛洛斯則重點關注企業債。

惠譽分管主權和超國家評級的James McCormack認為，荷蘭是僅有12個被該司評為AAA的主權政體之一，企業增長速度、公共領域金融和外部環境都非常穩健。荷蘭在歐盟屬於經濟增速較快的國家，常與區內頭兩大經濟體德法一起比較。由於歐洲經濟存在向上動能，荷蘭作為主要的區內外貿易樞紐將從中受益。

截至1月末，葛洛斯的全球債市敞口比例分別為：非美發達國家（第一名9%）、歐洲（第二名7.30%）、非美新興市場（第三名5%）、除日本外的亞太地區（第四名3.70%）、拉美（第五名2%）、非洲/中東（第六名0.50%）和日本（第七名0.12%），但這種配置比例依舊不高。

華爾街見聞主編精選《讀要聞 | 破天荒一致看好：華爾街猛吹新興市場！》分析了當前價值投資大佬和華爾街各大賣方機構投資EM股債資產的邏輯。大宗商品漲價、升息和美元貶值、新興市場的反經濟周期特性、政局等外部環境改善等，都令投資非美國際債券殖利率更有吸引力。

晨星截止2月21日的數據顯示，葛洛斯掌管基金的三年內年化回報率為2.3%，跑贏了行業基準彭博巴克萊美國整體債市指數的年內漲幅，但並不屬於非傳統債基（即無約束債基）的業內領先。華爾街見聞曾提到，在葛洛斯2014年出走全球最大債券基金PIMCO後，該司去年第四季的營業利潤創他離開以來最高，不禁讓人懷疑老債王的「眼力」是否還能重續輝煌。

『新聞來源／華爾街見聞』