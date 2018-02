【港股解碼】好萊塢的困境：要在票房上孤注一擲還是接受netflix的橄榄枝？

到底應該在影院中賭一把還是將電影直接賣給Netflix呢?當市場環境變得複雜,票房變得不可預測之時,大制片廠的高層管理者們的內心似乎更加猶豫不決了。但是近日派拉蒙和環球均做出了選擇,分別將旗下的一部中等預算電影(前者是The Cloverfield Paradox;後者是Extinction)賣給了流媒體。

被借力的超級碗

流媒體爲了買下Paradox(《科洛弗悖論》),其花費已經超過5000萬美元,即使這場豪賭在一開始並沒有顯示出穩贏的迹象,而Paradox也一度在被金主放棄的邊緣。直到在2月4號的超級碗(Super Bowl,美國職業橄榄球大聯盟的年度冠軍賽)之後,Paradox在三天之內一口氣帶來了280萬的觀衆,這才讓流媒體金主總算松了一口氣。當傳統的制片廠在糾結徘徊的時候,流媒體也在博弈,壓中寶了便能獲得巨大收益,押錯籌碼,便只剩下一聲歎息。

相比之下,由威爾·史密斯主演的Bright(《光靈》)則要幸運的多。Netflix爲Bright豪置了9000萬美元,其中也包括了超級碗的廣告費,而根據Nielsen的SVOD評級報告顯示(數據並不包括筆記本電腦和移動設備),在12月之後Bright便帶來了將近1100萬的觀衆。

如此可見,超級碗在美國的號召能力實在是不容小觑,幾乎是家喻戶曉,而比賽期間,也成了各路廣告粉墨登場的時候,電影預告也不意外。Paradox或許就是靠此實現反轉的,而來自Netflix的消息表示,就被觀衆添加進觀影清單的次數而言,Paradox是排在極其前面的電影之一(但是這部影片在豆瓣目前評分只有5.7)。

如果沒賣給流媒體

如果派拉蒙堅持讓Paradox走傳統的影院發行渠道,那麽Paradox將取得多少的票房成績呢?這是無法給出明確回答的。如果觀衆們在這部電影的信息出現在網絡上的三天之內發現了它,並且這部電影以2017年的平均票價8.97美元出現在票房上,那麽其首次亮相電影院之後,便有著票房收入超過2500萬美元的可能。但這只是一個很大的“如果”,因爲消費者只是坐在沙發上挑選電影而已,這樣的不確定性太大了。

同時,如果Paradox在影院上映,也將面臨強勁的競爭對手。Paradox先後經曆了多次定檔和撤檔,第一次,其選擇了2017年12月14日,但如果在這個時候上映,將會被當時拿下首周末票房冠軍的Get Out(《逃出絕命鎮》)碾壓,這部電影的開畫票房高達3370萬美元,在2017年哥譚獨立電影獎上拿下最佳編劇與觀衆選擇獎兩大獎項,目前已經入圍奧斯卡最佳影片,實力強勁。

第二次,Paradox選擇了提檔,提至2017年10月27日,但如果在這個時間上映,Paradox依舊會面臨當時首周末票房冠軍Jigsaw《電鋸驚魂8:豎鋸》的衝擊,這部影片的開畫票房爲1660億美元。後來,Paradox本准備在2018年2月2日上映,但是發現會受到The Maze Runner: The Death Cure (《移動迷宮3:死亡解藥》)和Jumanji: Welcome to the Jungle(《勇敢者遊戲:決戰叢林》)圍剿。最近的一次,派拉蒙在決定將其從上映計劃中去除之前將其上映日期鎖定了2018年4月20日,卻發現將會遭受Rampage(《狂暴:世紀浩劫》)的強大威脅。不過很顯然,派拉蒙並不想在這些日子中間冒險。

爲什麽是流媒體?

對于外部人士來說,Netflix的這些舉動以及其電影部門的領導者斯考特(Scott Stuber

)的行爲可能會讓人抓破腦袋也不理解,但實際上,他們的所有服務都是針對已經訂閱的小衆受衆的。Netflix的一位強勁對手曾經表示,“Netflix絕對知道自己在做什麽,並且也清楚是爲了誰而買下衆多電影,Netflix對影院並不感興趣,不然的話他們可能已經買下一衆院線了。”

在吸引大量用戶訂閱的終極目標之下,2018年2月11日,Netflix花費了數十萬的美元爲獲得2018年奧斯卡最佳長紀錄片的Icarus(《伊卡洛斯》)在 60 Minutes的廣播上做廣告。一位內部人員表示,這次的廣告十分成功地吸引了很多新的訂閱用戶。

對于大制片廠來說,將影片出售給Netflix的買賣當真是個不錯的選擇,既可以爲潛在的表現不佳保存面子,又可以使其賬面變得好看。不到三年前,這樣處理影片的方式便已經很常見了,制片廠會選擇在1月、4月或8月底推出一部電影,希望能引起一些注意,然後通過DVD市場和其他銷售渠道彌補一些損失,而現在的Netflix,則變成了一個傳統制片廠爲了緩解影片的票房壓力而選擇的新的出售對象。

然而無論如何,定期前往Netflix看首映電影可能並不符合電影公司的最大利益,這可能會對制片廠額度利益産生比較長久的損害。

