【港股解碼】F8企業遭主席兩次減持 是套現還是謀賣盤？

隨著近期F8企業(08347-HK)掌權人兩次于市場上減持公司股份，讓投資者們不得不對這家上市還未滿周歲的小柴油公司産生了提防之心。

主席兩次減持

F8企業初上市時，撇去公衆持股量25%的權益不計，余下的75%股權皆歸主席兼執行董事方俊文旗下的宏亨所持有。而2018年01月08日，方俊文以每股平均價0.4港元的價格場外減持F8企業2400萬股；過了一個多月後，方俊文再次出手，以每股0.37港元的價格賣了4000萬股予李學賢，兩次總共套現2440萬港元。經過上述減持後，方俊文持有F8企業股份亦由6億股減少至5.36億股，比例由75%下降至67%。

兩次減持目的到底何在？僅僅是爲了套現嗎？說白了，大家擔心方俊文是否在謀劃賣盤、出售控股權。

淨利潤逐年增長

翻查資料，F8企業于去年4月12日上市，目前總市值3億多港元，主要于香港從事柴油及相關産品的銷售及運輸業務，亦提供工程船舶的船用柴油以及工程機器及汽車的潤滑油，于2017年12月31日擁有十架不同容量的柴油貯槽車及一艘船用柴油駁船。據最新財務數據顯示，截至2017年12月31日止9個月，F8企業實現收益1.18億港元，同比減少14.3%，與不少公司一樣，F8企業上市初期亦受到上市開支的困擾，從而錄得淨虧損112.9萬港元，2016年同期則錄得溢利752.7萬港元。

而從近三年盈利情況看，收益在2016年度出現了大幅度的減少，不過淨利潤反增。若扣除一次性上市開支影響710萬港元後，截至2017年3月31日止年度的純利將爲1440萬港元，較截至2016年3月31日止年度增加約6.1%。即是說，盡管收益有所減少，但F8企業淨利潤是在逐年增長的。

業務單一 收益下滑

若細分到每項業務/産品來看，截至2017年3月31日止3個年度柴油銷售金額分別爲2.27億港元、1.45億港元及1.66億港元；占總收益約93.6%、98.67%及91.75%。可以看到，F8企業的産品組合之中柴油銷售仍然是其收益的最大貢獻來源，單品較爲單一，且收益在2016年開始出現了大幅下降。下表爲截止2017年12月31日止9個月各産品收益及占比情況。

現金流量重大錯配

F8企業的客戶大多數爲需要柴油以操作其工程機械的工程公司，有一點值得留意，F8企業最大供應商信興向其提供的信貸期是3天，遠遠低于F8向最大客戶中國港灣提供的信貸期120天，可能會導致現金流量重大錯配。因此，倘若F8企業在一段特定時間接收太多客戶訂單，可能錄得大量現金流出。

應收款項周轉天數增加

此外，據招股書上顯示，F8企業的貿易應收款項周轉天數由截至2015年3月31日止年度的39天增加至截至2016年3月31日止年度的68天，再增加至截至2016年9月30日止六個月的71天。因此，其業務營運面臨著極大的貿易應收款項周轉天數增加及客戶延遲付款的風險。

F8企業上市價爲0.32港元，自挂牌以來最低見0.2港元，高見0.48港元。目前報價0.38港元，股價不是很亮眼。

面對這樣一家公司，方俊文到底會怎麽想？相信大家心裏已經有點數了。

作者：陸小梅

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