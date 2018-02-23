【港股解碼】“孤獨經濟”肥田在此 呷哺呷哺（00520-HK）卻迷戀副業？

近日港媒報道稱，中國廣大青年群體普遍存在的“孤獨寂寞感”正在催生新的經濟領域出現。說的是一類受過良好教育，年輕、願意花錢的新型中國消費者——但是獨自花錢。從火鍋店到娛樂設備制造商，許多商家正試圖利用“空巢青年”的生活方式賺錢。而提供“一人一鍋”服務的火鍋連鎖店呷哺呷哺(00520-HK)，去年業績超過許多在香港上市的傳統餐館，股價上漲兩倍。“孤獨經濟”肥田顯然就在眼前，但呷哺呷哺真的把其精力都放到其主營業務上了嗎？

沈迷金融投資副業，忘記上市初衷？

這只“孤獨經濟”的主力軍，從2016年下半年開始，就一直在循環認購銀行的短期金融理財産品，被認購方主要有招行、浦發、富邦和交行，預期年收益率介乎2.61%至5%。

從港交所提供的資料所統計，于2017年6月30日，集團持有共12項該等銀行所發行的短期投資組合共9.721億（人民幣，下同），期內所認購金融産品年期介乎2天至198天不等，相關預期年度收益率介乎2.61%-5%，集團自金融産品實現的收益乃計作指定爲按公平值計入損益的金融資産的公平值變動金額共爲4010萬元。

（數據來源：港交所）

2017年下半年至今，呷哺呷哺的“購買欲”更強了，幾乎每個月都要“剁手”2-3次。期內共認購金融産品合共25.9億元，預期收益率介乎4.4%-5.2%。（如上表）

（數據來源：港交所）

說好的賣火鍋，你卻沈迷于投資金融産品，把其作爲副業？從呷哺呷哺的上市文件來看，當年上市淨籌款的用途主要是用來開餐廳，其次用于建設物流中心及生産中心的，可沒見上市文件說會把錢用來玩金融呢？難不成呷哺呷哺已然忘記上市的初衷？！

機構投資者頻頻減持對其沈迷副業行爲已然失望！？

就在春節前的2月8日，摩根士丹利(Morgan Stanley)減持該公司62.98萬股，翌日，該公司股價便下滑5.48%至13.12港元的低位。（如下圖）

（圖源：港交所）

然而，這種情況並不是第一次出現：據港交所披露權益資料顯示，早于2017年10月13日，呷哺呷哺的主要股東美國泛大西洋資本集團(General Atlantic)減持其6575.4718萬股。當日港股開盤，呷哺呷哺就逆轉此前一個多月的連續升勢，跳空低開9.02%，盤前成交額高達6.25億港元。

無獨有偶。主要股東General Atlantic于2018年1月3日減持呷哺呷哺6800萬股，減持後，持股比例由25.64%下降至19.3%。翌日，該公司股價再次下挫7.16%至14港元。（如下圖）

（圖源：港交所）

誠然，股東減持本該是上市公司司空見慣的事，但對于呷哺呷哺來說就不一樣了。呷哺呷哺股價從2017年初就開始持續反複攀升，于去年10月10日正式跻身「10港元」股行列，可觀的股價升勢也引發了投資者的情緒高漲，然而就在此時，呷哺呷哺重要股東卻轉身離去。這不禁讓人猜想：難不成連主要股東都見它無心賣火鍋沈迷玩金融的副業，選擇失望而去？

呷哺呷哺反駁：咱們還是用數據說話

事實上，哺呷哺的門店數量已經從最初的300出頭家發展到截止2017年6月30日的650家，目前門店數量位居國內餐飲企業之最，北京門店僅次于KFC。就2017年上半年，呷哺呷哺新開37間餐廳，包括33間呷哺呷哺及2間湊湊，就新店開張和現有店鋪裝修等的資本開支支付約1.11億元（人民幣，下同）。預計在下半年再開設60多家新餐廳。

在2014年至2016年間，呷哺呷哺以每年86間、100間及112間的速度在擴張新店，資本開支分別爲1.39億元、1.30億元及1.37億元。雖然是台式火鍋餐飲業態，易于複制，但一直以來，呷哺呷哺的主要餐廳網絡一直南北失衡。2017年上半年，呷哺呷哺終于把餐廳網絡擴張至深圳。既然店鋪在不斷增長，也算是兌現了當初上市的諾言了。

根據Euromonitor數據，2016年呷哺在中國餐飲市場份額爲0.7%，在國內連鎖餐飲企業中排名第13位。

（圖源：港交所）

而且，近5年呷哺呷哺業績也可謂是芝麻開花節節高。從2012年到2015年，其收入按年25.34%、16.48%、10.1%和13.76%的速度增長，2016年的收入已經是2012年收入的1.83倍！公司擁有人應占溢利也節節攀升，截止2016年12月31日，公司擁有人應占溢利比起2012年，已實現了242.27%增長的蛻變。

業績好，股價升，同行業排名還算靠前，店鋪也在不斷擴張，那麽把公司未動用資金放去買正規的金融産品實現其回報的最大化，也不足爲過吧？

對于沈迷金融投資副業一說，呷哺呷哺曬出優異的成績單算是給了個交代。那麽接下來對于中國空巢青年催生的孤獨經濟，呷哺呷哺又准備好了嗎？我們拭目以待吧！

截止2月23日收盤，呷哺呷哺報15.68元(港元，下同)，跌0.2元，跌幅爲1.26%。成交149萬股，成交額爲2340萬元。

作者：張雨娜

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