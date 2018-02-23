美國國防部長向商務部長呼籲：「定向」實施鋼鋁關稅 別誤傷盟友

摘要：美國國防部長馬蒂斯表示，對於美國來說非常重要的一點是，要讓盟友放心，美國政府的重點是「糾正來自中國的過度生產，並打擊他們規避反傾銷關稅的行為」。

美國國防部長詹姆斯 · 馬蒂斯 (James Mattis) 近日表示，美國商務部建議的針對鋼鐵和鋁產品進口限制措施可能會對美國盟友造成負面影響，建議實施「有針對性的」(targeted) 限制措施。

在周四公開的一份向美國商務部提交的備忘錄中，馬蒂斯寫道，對於美國商務部得出的「基於不公平交易行為」的鋼鐵和鋁進口危害美國國家安全的結論，美國國防部表示認同。

但馬蒂斯稱，他擔心商務部向美國總統川普建議的行動選項可能誤傷主要盟友，認為「有針對性的」關稅會比全球性配額或關稅更加可取。

馬蒂斯表示，對於美國來說非常重要的一點是，要讓盟友放心，美國政府的重點是「糾正來自中國的過度生產，並打擊他們規避反傾銷關稅的行為」。

美國國防部還建議，川普政府可以先推進鋼鐵相關關稅，但針對鋁的措施可以稍作等待，認為美國潛在採取行動威脅或將足夠令一些「不良行為者」（bad actors）作出改善。

上周五，美國商務部公布了對美國進口鋼鐵和鋁產品的國家安全調查 (232 調查) 報告，認為進口鋼鐵和鋁產品嚴重損害了美國內產業，威脅到美國家安全。無論是鋼鐵還是鋁，相關措施顯示中國都是其主要的目標，相關決定將在今年 4 月份左右做出。

在鋁領域，美國商務部一共提供三種建議：1、對於所有進入美國的鋁出口國徵收至少 7.7% 的關稅；2、對於來自 5 個國家或地區徵收 23.6% 的關稅（中國、香港、俄國、越南、委內瑞拉），其他國家則實施配給制度（相關數量為其 2017 年出口額）；3、對於所有國家都採取進口配給制度，相關數目為其 2017 年出口數目的 86.7%。

而在鋼鐵領域，同樣存在三種建議，1、對於所有的進入美國的鋼鐵出口國統一徵收 24% 的進口關稅；2、對於特定國家或地區（巴西、中國、哥斯達黎加、埃及、印度、馬來西亞、韓國、俄國、南非、泰國、土耳其及越南）徵收至少 53% 的關稅，而其他國家則會實施與 2017 年等額的進口配給；3、對於所有的鋼鐵進口國實施等額於 2017 年進口量 63% 的配額制度。

見智研究所此前曾提及，經過過去幾年中的「雙反」調查、關稅壁壘之後，中國鋼材在美國進口鋼材市場內的市佔率已經相當之低。加之當前中國國內市場鋼材利潤水平較高，因此美國發起鋼鐵貿易保護戰，真正打擊到的將是包括加拿大、歐盟等盟友在內的貿易夥伴。

分析認為，如果這類貿易摩擦如果繼續進行下去，可能將把這些盟友進一步推向中國的懷抱。

『新聞來源／華爾街見聞』