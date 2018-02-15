中美貿易戰升級！美國初裁對進口中國鑄鐵污水管配件徵稅超100%

摘要：美國商務部初步裁定，對進口中國鑄鐵污水管道配件徵收 109.95% 的反傾銷關稅。本周一川普稱要對中國等貿易夥伴征對等稅，次日美商務部宣布，對進口中國等國的大口徑焊管發起反傾銷反補貼調查。

川普揚言的「對等稅」還沒成真，美國商務部已經決定對中國商品征保護性關稅。

當地時間 14 日本周三，美國商務部公布初步裁定結果，對進口中國的鑄鐵污水管道配件徵收 109.95% 的反傾銷關稅，認定中國對美出售的這類商品價格較公允價值低 68.37% 到 109.95%。

美國商務部聲明稱，自去年 1 月 20 日到今年 2 月 9 日，商務部發起了 94 項「雙反」——反傾銷和反補貼調查，較上年同期增長 81%。目前定於今年 6 月 28 日左右公布上述調查的最終裁定。

此後，美國商務部長羅斯稱：

「反傾銷調查沒有受到政治因素影響，但川普總統明確表示，我們會有力地執行我們的貿易法，為美國行業減輕不公平貿易措施的傷害。今天的決定讓美國鑄鐵污水管配件的製造商能免受扭曲市場的潛在傾銷影響，我們在繼續調查。」

這是最近中美貿易戰的最新跡象。



本月 4 日，中國商務部稱，中國將對原產於美國的進口高粱展開雙反調查。《紐約時報》報導援引美國穀物協會數據稱，美國出口高粱的四分之三以上賣給了中國。

參考消息網報導指出，去年美國對華出口高粱價值約 10 億美元，此次高粱「雙反」調查不足以動搖中美貿易的根基，卻精準打到川普的「七寸」：今年 11 月美國國會中期選舉的結果對川普至關重要，調查一旦啟動，一年後將初見分曉，屆時美國農民受到的影響不言而喻。

本周一川普表示，將對包括美國盟友在內的向美國產品徵稅國家徵收「對等稅」。路透社援引川普講話稱，美國的大量金錢流入中日韓及其他許多國家，他們已經「逍遙法外」25 年，我們要改變政策。



就在本周二，羅斯又宣布，美國商務部對進口自加拿大、希臘、中國、印度、韓國和土耳其的大口徑焊管發起反傾銷調查，同時對產自中國、印度、韓國和土耳其的上述產品發起反補貼調查。

同在本周二，川普表示，鋼鐵關稅是對付傾銷的一個選項，希望以此確保「美國擁有一個鋼鐵產業」。他正在考慮一系列解決鋼鐵和鋁進口問題的方案，包括「關稅和／或配額」。

當天他也提到了對等稅，說應當有對等稅，但可能最終不會這種稅制。

『新聞來源／華爾街見聞』