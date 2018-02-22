兩大壓力逼近 瑞銀認為中美恐爆局部貿易戰

金融市場恐再添波動，瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆今 (22) 日表示，中美貿易關鍵截止日期的到來，加上美國近期選舉的政治壓力，今 (2018) 年兩國緊張關係加劇，若美國進一步採取更激烈措施，中國採取報復行動的機率將上升，兩國可能爆發局部貿易戰。

胡一帆表示，近期多個關鍵截止日期臨近，包括針對中國鋼鐵與鋁產品採取貿易行動，以及就中國智慧財產權的問題展開調查等，未來幾年中美關係不會一帆風順。

回顧今年 1 月 22 日，美國批准對進口太陽能電池板和洗衣機徵收高額關稅，此前美國在 11 月份拒絕承認中國的市場經濟地位，這讓中美兩國領導人互訪後雙邊關係蒙上一層陰影。

胡一帆說，隨著關鍵的截止日期即將到來，加上美國中期選舉臨近，川普政府面臨的政治壓力增加，很可能會透過打擊中國貿易來兌現其競選承諾，尤其是在雙邊貿易失衡加劇的背景下 ，中美可能爆發局部貿易戰。

而若中美爆發局部貿易戰，將傷及中國出口，胡一帆認為，兩國元首也在不斷互動溝通，最終雙方還是會回到談判桌，找出更可行的雙贏方案，中國則可能繼續在世界貿易組織（WTO）中發揮更大的領導作用，簽署更多區域性特惠貿易協定，以緩衝美國方面施加的壓力。