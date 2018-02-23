【港股解碼】出境遊回暖 眾信旅遊的春天已來臨？

春節黃金周已落幕，你的春節假期是在白雪皚皚的北國哈爾濱賞冰燈還是陽光熱辣的泰國芭提雅做SPA？近日據國家旅遊局公佈，春節全國共接待遊客3.86億人次，而中國出境遊的人數已超過1.31億人次。出境遊的回暖令旅遊行業出現拐點，相應板塊都被寄予厚望，而主打出境遊的龍頭企業眾信旅遊能否不負眾望呈現一路繁花的景象呢？

春節出境遊回暖 相應概念股迎利好

隨著中國人旅遊消費持續升級，人民幣的升值也刺激了出境遊的回暖。出遊目的地已從境內及港澳擴展至全球。根據中國旅遊研究院的統計顯示，中國多年蟬聯全球出境旅遊人次和旅遊花費雙料世界冠軍。近5年經旅行社組織出境（除港澳地區外）旅遊人數呈高複合增長趨勢。最新統計顯示，2017年全年，國內旅遊人數50.01億人次，比上年同期增長12.8%。中國公民出境旅遊人數1.31億人次，比上年同期增長7.0%。

（今年春節出境遊目的地排行榜）

專注文旅大消費領域的專業人士表示，伴隨著國內持有護照人口及比例的逐步提升，出境遊將輻射更多人群、滲透率亦會下沉至三線及以下城市，出境旅遊將會成為國民度假的常態選擇。業內認為，行業的復蘇拐點已現，出境遊概念股也會迎來一定利好。

眾信旅遊：A股出境遊第一品牌

行業的復蘇以及人民幣的匯率刺激為主打出境遊的公司帶來紅利，這對於“批零一體”的出境遊龍頭企業眾信旅遊也將帶來業績增長的新契機。

（眾信旅遊出境遊主要目的地 來源：官網）

作為A股市場上首家民營旅行社上市公司，眾信旅遊（002707，sz）於2014年1月在深交所掛牌，發行價為23.15元/股，隨後其股價一路飆升。同年9月，眾信旅遊以6.3億元收購竹園國旅並配套募資2.1億元。

在12月，眾信旅遊又戰略投資了線上旅遊平臺悠哉網，收購了歐洲最大華人旅行社之一開元周遊以及出境批發商魅力假期。

2015年3月，複星集團收購地中海俱樂部，眾信旅遊則間接持有地中海俱樂部約3.5%的股權。大手筆並購讓眾信旅遊更加受到資本市場追捧， 2015年4月1日的股票價格最高達到了204.66元，業績赫赫的眾信成為A股出境遊第一品牌。

營收破百億增速卻最低 龍頭地位不再？

時間來到了2016年，這一年眾信經歷了頗多曲折。

2016年，眾信旅遊突破百億營收大關。2016年，眾信實現營業收入101億元，主營業務毛利10.36億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤2.15億元，同比分別增長20.55%、36%和15.08%，綜合毛利率10.27%。出境批發業務增長了27.32%，成為主營業務營收構成的主力軍，毛利率達到8.27%；出境零售業務增長9.27%，毛利率達到15.44%。

2017年上半年,眾信的出境遊批發業務收入387,510.55萬元,同比增長13.11%,毛利率8.81%,提升0.88個百分點;出境遊零售業務收入76,884.30萬元,同比增長6.82%,毛利率15.08%,提升1.51個百分點。

（眾信旅遊主營收入趨勢圖 來源：東財）

2016年眾信營收增長速度20.74%，雖然業績靚麗，但是從眾信的自身縱向比較來看，這個數字已經是其近6年來的最低增速。自2011年以來，眾信每年增速從未低於30%，最高時期增速可達98%。

（眾信旅遊2011年至2016年營收增速變化圖 來源：公開資料整理）

為何會出現這般變化？究其根本原因還是眾信的一筆大收購受挫而導致。

2016年2月，眾信旅遊發佈公告，擬以26億元收購華遠國旅100%股權。為何選擇華遠？我們看一組數據：華遠國旅2014年和2015年營業收入分別為6.4億元和24.2億元，2015年較2014年營業收入大幅增長；淨利潤方面，2015年華遠的淨利潤總額達到6600多萬元，同時眾信還與其簽訂了業績對賭協議，華遠國旅承諾2016年度淨利潤不低於1億元，2016年和2017年度累積淨利潤不低於2.4億萬元，2016年度、2017年度及2018年度累積淨利潤不低於4.3億元。計畫願景很美好，但骨感的現實也逐漸顯露。2016年5月順利拿到了證監會許可批文的收購計畫，隨後的推進卻沒了音訊。而2017年2月2日，眾信宣佈終止收購該計畫的消息一出，令業界頗為意外。於是，收購計畫的夭折也導致股價一路飄綠，哪怕是以股東大肆增持股票的方式依然不能挽回低迷的股價和投資者的信心，當然，曾經美好的員工股權激勵計畫這一小確幸亦幻化成了泡影。

（眾信旅遊股價走勢來源：搜狐）

出境遊回暖 眾信旅遊未來能否一路繁花?

眾信旅遊主要從事出境遊批發、出境遊零售、商務會獎三大塊業務。在出境遊資源整合、產品研發、客戶三大方面具一定優勢。除了核心出境遊管道業務，近年來，眾信也在進行新的業務佈局嘗試，海外移民、海外置業、遊學留學、旅遊金融等，這些全新的業務佈局未來將為眾信帶來新的增長空間，但短期內或許還無法形成業績支撐點。

另一方面，攜程等OTA加碼線下旅行社業務，途牛、同程、驢媽媽等OTA亦線上上、線下管道和上游資源方面不斷加碼，這對眾信的長遠發展無疑提出了更大的挑戰。

業內人士認為，雖然眾信在出境遊市場是龍頭，但零售業務卻比較薄弱，成為其發展的短板。截至2017年6月底,公司共有零售門店108家,距離公司在2019年的200家門店的目標還有一定差距。除了與OTA爭奪旅遊市場，還將面臨美團旅行等電商平臺的挑戰，這使得眾信旅遊業務增長面臨較大不確定性，需要在穩固出境遊市場的同時，加碼零售業務、增強內部管理，把批發做強、零售短板進一步補上，另外再對產業鏈的上中下游做佈局。

據消息稱，今年1月18日，眾信發佈2018年度產品，主打“設計師系列”、“一家一團系列”、“五天年假系列”、“達人帶路系列”四大原創品牌，旨在滿足新時代廣大消費者的旅遊美好生活需要，公司對新推出的優質產品拉動未來業績增長表示信心滿滿。

春風送暖入屠蘇。新的一年已經拉開大幕，旅遊度假也出現在每個人的計畫表裏。在出境遊回暖、行業復蘇拐點出現的刺激下眾信能否實現營收增速股價上揚？未來的眾信能否擁抱一路繁花？

作者：熊玉嬌

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